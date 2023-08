En Yacyretá conformarán un equipo para impulsar en Argentina el acuerdo Cartes-Macri

Tras la toma de posesión del cargo (el 16 de agosto último) como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), su también ex director Ángel María Recalde señaló que “la pelota no está en nuestro campo, está en el campo argentino”, refiriéndose al frustrado acuerdo Cartes - Macri, firmado en setiembre de 2017.

Explicó que el nuevo director ejecutivo paraguayo de la entidad, Luis Benítez, tratará de impulsar de nuevo la Nota Reversal 2/2017, conformando un equipo para ese efecto. “Incluso le pediría al canciller (Rubén Ramírez Lezcano) que se integre a ese equipo para ir a la Argentina a hablar de eso”, manifestó.

Añadió que es muy importante que ese acuerdo sea sancionado por el Poder Legislativo del vecino país. “Salvo que alguien me diga que hoy estamos mejor sin ese instrumento, cosa que creo que nadie, en su sano juicio, pueda afirmarlo”, dijo.

Recordó que en el momento en que se firmó la Nota Reversal en cuestión, mientras él era el director de Yacyretá, probablemente se podría haber hecho aprobar rápidamente en el Parlamento argentino. Pero aclaró que como se tardó un poco en firmar el acuerdo y luego en aprobarse en nuestro Congreso Nacional, en ese lapso que transcurrió entre estos hechos, cambió el panorama político argentino.

“El presidente Macri comenzó a tener una suerte de oposición más fuerte en el Parlamento. También se entró ya en la cercanía de una elección de autoridades en la Argentina, y bueno, eso fue dejándose de lado. Y se quedó hasta hoy”, apuntó.

Añadió que aunque algunos dicen está en el Congreso argentino para estudiar, en realidad nunca se llegó a enviar al Parlamento. “Esto quedó en el cajón del escritorio de algún ministro y está ahí seguramente; espero que esté todavía”, dijo.

Otro punto importante para el consejero es conocer cómo está la deuda que le atribuyen a Yacyretá. “Creo que debe estar bien largo de los 20.000 millones de dólares; entonces estamos hablando de cosas que realmente va a hacer que nunca eso pueda ser pagado”, resaltó.

Finalmente, Recalde agregó que, en una primera fase como consejero, se pondrá en conocimiento de la situación de la entidad.

Manejos distintos

Por su parte, el representante de la Cancillería en Yacyretá, Martín Arévalo, señaló el día en que asumió su cargo que la hidrovía no se puede estar cobrando, pero que ese es otro paquete y que hay que manejar de otra manera, al ser consultado si acaso se va a dificultar el diálogo con los argentinos, teniendo en cuenta que hay algunas crispaciones por el cobro de la arancel.

“La Argentina está en una etapa electoral también; eso ahora va a dificultar un poquito su aprobación, pero creo en las intenciones del gobierno argentino”, añadió Arévalo.

En otro momento dijo que el director, “el señor Jiménez” (confundiendo el apellido del nuevo director ejecutivo de la EBY) bajará la línea del gobierno actual en el Consejo.

Arévalo destacó que “evidentemente, Itaipú y Yacyretá son las empresas insignias de nuestro país y tienen que ser el motor económico y social”.

Visita a Aña Cuá

El ex director de Yacyretá y actual consejero Ángel María Recalde dijo que se siente muy identificado con Aña Cuá, luego de haber procurado muchísimo para que esa obra sea impulsada en su momento. “Por fin salió y, bueno, quiero ir a conocer (la). Estoy hablando con el gerente del emprendimiento y quedamos en que le vamos a hacer una visita para que podamos ver de cerca lo que es eso. Yo no conozco, nunca más me fui a la zona”, puntualizó.

Es fundamental definir tarifa de EBY, dice Sosa

Para el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, es fundamental la definición de la tarifa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), así como también el arreglo de su situación financiera " para que definitivamente tenga viabilidad”.

El titular de la empresa estatal manifestó que Yacyretá que es muy importante para ambos países y que, por ende, espera que se pueda arreglar la situación actual de la entidad.

Asimismo, consultado por la deuda que la ANDE mantiene con la binacional, el Ing. Sosa dijo que es muy poca. “Nosotros prácticamente muy poco estamos debiendo. Es una deuda, una factura que va venciendo normalmente”, señaló.

Dijo que mediante el acuerdo de la tarifa de este año en Itaipú (que bajó a US$ 16,71 por kW/mes), la ANDE pudo pagar todas las deudas, también con Itaipú y con Yacyretá. “Son facturas normales; seguramente 10 o 12 millones de dólares que se van pagando como corresponde”, indicó.

Cabe recordar que la tarifa que la ANDE paga a Yacyretá ronda US$ 23 MWh y que la diferencia la apuntan en su cuenta, que ya supera los US$ 500 millones.