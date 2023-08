Petropar baja precio de combustibles y los emblemas privados se suman

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció ayer “con bombos y platillos” la reducción de G. 600 por litro en el precio de todos los combustibles que distribuye la estatal y que comenzó a regir desde ayer (ver precios en la infografía). En el caso del gas, la disminución para el uso vehicular fue de G. 809 por litro y para el doméstico fue de G. 1.424 por kilo.

“En este caso no se está subsidiando, en este caso no se está perjudicando el patrimonio, simplemente fueron ajustes que se han hecho en el campo administrativo y en el campo de reducciones de las compras”, enfatizó el presidente de la República a los medios de prensa, en Mburuvicha Róga.

El jefe de Estado también señaló que el precio del petróleo no se puede controlar, pues está relacionado a conflictos internacionales y la demanda, por lo que en la medida que se pueda dar algún “alivio” en la cotización internacional se irá trasladando a la ciudadanía.

Peña también cuestionó las deudas que tienen las instituciones del Estado con Petropar (estimado en US$ 50 millones), que según dijo, deben ser honradas para que la empresa pública pueda mejorar su gestión administrativa financiera para trasladar los “beneficios a todos los paraguayos”. Pero nada dijo de la deuda de los operadores de la petrolera pública, varios de ellos de políticos, que le adeudan más de US$ 22 millones al ente petrolero estatal.

Lea más: “Se esfumaron fondos para pago de deuda a PDVSA”

“Negociación de costos” y despidos en estatal, según Eddie Jara

A su turno, el presidente de Petropar, Eddie Jara, señaló que hicieron una “negociación de costos” y que han mirado “línea por línea” el estado de resultados para poder aplicar la reducción. “Estamos haciendo unos recortes bastante fuertes, entre ellos la estructura de staffs, que está bajando bastante”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo: “si no hacíamos ninguna acción, para fin de año la empresa ya iba a estar en quiebra técnica” y que por las decisiones que hicieron están “logrando la recuperación financiera de Petropar”.

Sin embargo, Jara no explicó aún en qué consistieron las negociaciones de costos que mencionó con las proveedoras ni tampoco cuánto supuestamente se ahorró con el recorte de trabajadores de la estatal. En este sentido, Jara insistió en que la disminución de los costos operativos de la empresa, entre esto, la reducción del personal de la estatal, hicieron posible la reducción de los precios. También dijo ayer que despidió a 500 empleados que contrató el Gobierno anterior, pero no explicó si se trataba de funcionarios que trabajaban a través de contratos de tercerización o propios de la estatal.

Lea más: Petropar: analizan deuda con proveedores y no descartan denuncia penal en caso de irregularidades

Cuando se le consultó si los precios de Petropar podrían haber bajado durante el Gobierno anterior, respondió: “Estas acciones obviamente se podrían haber hecho anteriormente, pero, bueno, llegamos y como el Presidente de la República me pidió, necesitábamos tener un análisis rápido y contundente para poder dar esta noticia”, expresó ante la.

El titular de la petrolera pública también mencionó que la situación financiera de Petropar no era auspiciosa al momento de tomar el mando. Además, volvió a mencionar que no hay fondos para el pago de deudas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que él había dejado US$ 200 millones en caja para ese fin, durante su gestión anterior en la entidad, y que hoy la estatal ya no tiene, según dijo.

Los privados también comenzaron a bajar precio de combustibles

Varios emblemas privados también comenzarán a bajar sus precios de los combustibles y más emblemas se estarán sumando a los largo de la semana, según confirmaron ayer. Tal es el caso de las firmas Shell, Copetrol y Petrobras que también anunciaron ayer que desde hoy aplicarán una reducción de G. 600 por litro en todos sus carburantes, en los mismos niveles de precios de Petropar.

Sin embargo, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), señaló que la mayoría de las empresas vienen reajustado sus valores, pero que en un mes más se analizará si esto continúa porque, según indicó, los precios internacionales siguen subiendo.

“Los privados, en algunos casos, ya estaban más bajos (que Petropar). Lo que no sé es hasta cuando se puede mantener esto. No creo que sea por más de un mes sin perder plata. Te hablo de los privados, porque el precio de reposición está en G. 7.500 por litro y ninguno tiene stock tan amplio”, expresó el empresario.

Lea más: Eddie Jara: para bajar precios, Petropar despidió a 500 funcionarios contratados por gobierno anterior

La Asociación Paraguaya de Estaciones de Servicios (Apesa) vio con buenos ojos la reducción de precios de Petropar y señaló que ayudará a combatir el contrabando de combustible. Miguel Corrales, presidente del gremio, indicó que tras el anuncio de Petropar, los emblemas privados deberán analizar cuál será la reducción, pero adelantó que es casi seguro que todos apunten igualmente a la baja.”Seguramente van a estar reaccionando también a la baja (los privados)”, señaló Corrales.