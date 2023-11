PGN 2024: se prevé más de G. 32.000 millones para las ONG

La Cámara de Diputados aprobó para las ONG y bomberos los montos que había propuesto el Poder Ejecutivo dentro del proyecto de presupuesto 2024 que presentó a consideración del Congreso el 31 de agosto.

El Ejecutivo solicitó la aprobación de G. 32.553 millones (US$ 4,4 millones) para un total de 90 ONG, lo que representa un disminución de G. 5.068 millones con respecto al presupuesto vigente de G. 37.322 millones (US$ 5,1 millones), asignados para 122 entidades privadas.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, sin embargo, en su dictamen había recomendado asignar G. 7.400 millones US$ 1 millón) más para las ONG, de tal manera a aumentar el número de beneficiarios del subsidio estatal, ya que muchas quedaron fuera del proyecto de presupuesto.

El dictamen de la bicameral se rechazó y ahora está a consideración de la Cámara de Senadores, que el próximo jueves decidirá sobre el plan de gasto a ser ejecutado el próximo año.

A modo de ejemplo, por citar algunas ONG aprobadas por Diputados con los mayores montos asignados, figuran la Fundación Cardiológica Científica del Paraguay (Fundacor) con G. 4.462 millones; Fundación Centro San Rafael de Ayuda a la Vida-Parroquia San Rafael, con G. 2.500 millones y la Fundación Corazoncitos, con G. 2.120 millones.

También se encuentran la Fundación de Ayuda a Niños/as con Cáncer y Leucemia (ASOLEU) con G. 1.149 millones y la Asociación Pequeño Cottolengo Don Orione con G. 1.064 millones, entre otros, según el informe de la Cámara de Diputados.

Aporte para los bomberos voluntarios

En el caso de los cuerpos de bomberos voluntarios tienen asignados un total de G. 18.762 millones (US$ 2,5 millones), lo que implica un aumento de poco más de G. 910,4 millones y equivale a un crecimiento de 5,1%.

La suba de los aportes para los bomberos voluntario obedece a que el subsidio está atado a la variación del sueldo mínimo legal vigente, que se incrementó en julio pasado en un 5,1%.

Al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay le asignan G. 8.569 millones, a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay G. 6.783 millones y para “Otra Organización Bomberil” prevén G. 3.409 millones.

El proyecto de PGN 2024, aprobado por Diputados, contempla un total de G. 51.316 millones (US$ 6,9 millones) como aporte para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y para los cuerpos de bomberos voluntarios.

Si Senadores acepta lo aprobado por Diputados, los montos quedarán firmes como solicitó el Ejecutivo, caso contrario el Tesoro se verá obligado a aportar más.

Comisión de Hacienda del Senado se reúne hoy

La Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Senadores se reúnen esta mañana, desde las 10:00, para definir el dictamen sobre el proyecto de presupuesto 2024 aprobado por Diputados.

Los miembros de las referidas comisiones sesionaron ayer bajo la presidencia del senador Derlis Osorio (ANR) y en esa ocasión, el director general de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Ramón Duette, expuso detalles del proyecto presentado por el Ejecutivo, la adenda sumada posteriormente, el dictamen de la bicameral y las modificaciones introducidas por Diputados.

Los senadores plantearon un cuarto intermedio para analizar los números y cambios efectuados para volver hoy, a las 10:00, a discutir el dictamen que será puesto a consideración en la sesión extraordinaria prevista para el próximo jueves 23.

El proyecto de PGN 2024, con media sanción de Diputados, asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.824 millones), que representa un aumento del 10,6% con respecto al presupuesto inicial 2023, ya que incluye la adenda y el déficit fiscal adicional solicitado por el Ejecutivo para cerrar en 2,6%.

El Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), luego le sumó la adenda, con una ampliación de US$ 246.765 millones (US$ 33,5 millones), para diversas instituciones y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 512,9 millones).

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó a favor de la aprobación, incluyendo la adenda y el déficit adicional, más una serie de modificaciones con lo que el total representa G. 116,6 billones (US$ 15.842 millones).