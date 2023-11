PGN 2024: Comisión del Senado se reúne para analizar lo aprobado por Diputados

El organismo asesor del Senado analizará las modificaciones introducidas por Diputados para emitir su dictamen, atendiendo que el jueves 23 la Cámara Alta en sesión extraordinaria decidirá sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024.

El senador Derlis Osorio (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda, dijo a ABC que está de acuerdo con algunos puntos aprobados por Diputados, como la eliminación de los aumentazos para las principales autoridades del Ejecutivo y el Parlamento, la eliminación del aporte de G. 15.000 millones para los partidos políticos y la previsión de fondos para atender el 100% de las necesidades para alimentación escolar.

A su criterio, sin embargo, existen otras modificaciones aprobadas en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que deberían tener en cuenta, como la provisión de recursos para continuar las obras en el Poder Judicial, también el crecimiento natural de la Universidad de Misiones, que tiene un primer año y debe incluir el segundo.

Lea más: PGN 2024: Diputados eliminó el aporte adicional para partidos políticos

El proyecto de PGN 2024, con media sanción de Diputados, asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.824 millones), que representa un aumento del 10,6% con respecto al presupuesto inicial 2023, ya que incluye la adenda y el déficit fiscal adicional que solicitó el Ejecutivo para cerrar en 2,6%.

El Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), luego le sumó la adenda con una ampliación de US$ 246.765 millones (US$ 33,5 millones) para diversas instituciones y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 512,9 millones).

Lea más: PGN 2024: senador lamenta falta de atención a modificaciones de Bicameral y rigidez presupuestaria

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó a favor de la aprobación, incluyendo la adenda y el déficit adicional, más una serie de modificaciones con lo que el total representa G. 116,6 billones (US$ 15.842 millones).