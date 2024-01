Gobierno se desentiende de fallas con el billetaje para pago de pasaje

Poco antes de finalizar el año 2023, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recibió a un equipo de ABC para informar sobre el servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y el potencial aumento de la demanda con la implementación del estacionamiento tarifado en la capital, previsto desde hoy.

Se trata de una preocupación ciudadana, pues actualmente abundan las quejas de la prestación, entre reguladas, buses sin aire acondicionado funcionando y paradas sin refugios.

A esta situación se suma el hecho de que el único medio de pago del pasaje en AMA es el billetaje electrónico, de las empresas operadoras Epas (tarjeta Jaha) y TDP SA (tarjeta Más), de Cetrapam y Álvaro Wasmosy, respectivamente.

Los usuarios reportan inconvenientes en encontrar puntos de recarga en las calles y la exigencia del pago de un monto mínimo para poder comprar saldo. En caso de que la compra de saldo se realice vía homebaking, reportan demoras en la acreditación para poder utilizar la tarjeta y pagar el pasaje.

Para prever estos casos de inconvenientes al momento de acreditación, se había previsto la opción de pago de un pasaje a crédito, cuyo monto luego se debita en la siguiente carga. Sin embargo, muchos usuarios lamentaron que no pudieron utilizar esta opción.

Usuarios también se quejaron del cobro de pasaje por un valor que no corresponde. Por ejemplo, el monto del servicio diferencial, G. 3.400, cuando en realidad viajaban en un bus convencional, por lo que el cobro electrónico correspondía que sea G. 2.300. Teniendo en cuenta que el sistema es digital, no hay intervención humana, la gente no tiene una devolución de la diferencia en el momento, sino que se le indica que debe recurrir a las vías habilitadas para quejas.

Es decir, soportar burocracia por un error ajeno a su voluntad y por unas “pocas monedas”, pero que en el volumen representa mucho dinero cobrado indebidamente a los usuarios.

Además, miles de alumnos no recibieron su tarjeta del boleto estudiantil para ejercer su derecho al medio pasaje en el año 2023.

Ante este panorama, y consultada sobre la intervención que haría el Estado para atender las quejas del billetaje, la ministra señaló “que el sistema del cobro electrónico es un acuerdo entre privados, el transportista y la operadora, el Estado no tiene intervención”.

Al ser insistida que es el único medio de pago del pasaje, por lo tanto, debe ser garantizado su pleno funcionamiento por el Gobierno, respondió que se analizará si corresponde. Cabe recordar que Cetrapam -gremio de transportistas- es propietaria de la tarjeta Jaha con una cómoda posición dominante del 70% del mercado.

La ministra Centurión insistió en el discurso del presidente Santiago Peña sobre el esfuerzo por saldar las deudas por subsidios con los transportistas, pues así como cualquier actividad comercial, se requiere de capital para cumplir con la prestación. Añadió que prácticamente está al día con los empresarios del transporte.

Al ser requerida sobre el plan para hacer frente al potencial aumento de pasajeros con la reforma implementada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, la ministra se ratificó en que es mediante el pago de subsidios. Puntualizó que así se daría como una reforma natural de la prestación.