El nombre de Wilfred Owen se asocia a la literatura y a las trincheras, a la Primera Guerra Mundial y a la poesía. Tratado por un trauma de guerra en el Hospital de Craiglockhart, en Edimburgo, conoció allí a otro paciente, Siegfried Sassoon (Matfield, 8 de septiembre de 1886 - Heytesbury, 1 de septiembre de 1967), que recibía tratamiento por el mismo motivo.

La novela de la escritora británica Pat Barker (Thornaby-on-Teesdo, 1943) Regeneración recrea esta época de la vida de Sasoon, que, en julio de 1917, cuando soldado, acusa en una carta abierta a los mandos militares de enviar inútilmente a la muerte a millones de jóvenes. Como podía minar la moral de las tropas, esa carta supuso para Sasoon el riesgo de un consejo de guerra. Gracias a la intervención del poeta Robert Graves (Wimbledon, Londres, 24 de julio de 1895 - Deyá, Mallorca, 7 de diciembre de 1985), que era amigo suyo, las autoridades militares deciden internarlo en el Hospital de Craiglockhart. Allí es tratado por un célebre psiquiatra, el doctor Rivers, y conoce a Wilfred Owen.

En las salas penumbrosas de aquel hospital psiquiátrico, es fácil imaginarlos juntos, en busca de algo distinto de lo que había en ese entorno y hablando de los grandes y compartidos temas de sus vidas paralelas: la guerra y la poesía.

Regeneración (Regeneration, 1991) es la primera parte de la homónima trilogía de Barker, compuesta además por El ojo en la puerta (The eye in the door, 1993) y El camino fantasma (The ghost road, 1995), trilogía protagonizada por William Rivers.

William Halse Rivers (Chatam, 12 de marzo de 1864 - Cambridge, 4 de junio de 1922), antropólogo, neurólogo, psiquiatra y etnólogo, es conocido sobre todo por su trabajo en el tratamiento de los soldados con trauma psicológico durante la Primera Guerra Mundial.

En 1997, el director escocés Gillies MacKinnon llevó la primera novela de la trilogía de Pat Barker al cine, con el actor galés Jonathan Pryce (protagonista de Brazil, de Terry Gilliam, en 1985) como el doctor Rivers.

Wilfred Owen nació en Shrewsbury el 18 de marzo de 1893 y a los cuatro años de edad se mudó con su familia a Birkenhead, donde vivió hasta los trece, cuando su familia volvió a su ciudad natal. Antes de la guerra, trabajaba como maestro; en el verano de 1911 tomó su primer puesto de profesor, en la Escuela Primaria de Shrewsbury. Del terror y el sinsentido de la espera de la muerte, que acosa la mente de los soldados pero que en realidad podría ser la dolorosa angustia de toda vida humana, habla la obra de Wilfred Owen, al que la guerra volvió soldado y poeta con el mismo ademán.