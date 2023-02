Hospitales de Capiatá, saturados ante importante demanda de pacientes por chikunguña

El Hospital Distrital de Capiatá y el hospital de IPS en Capiatá se encuentran colapsados ante la demanda de pobladores que buscan atención médica. La mayoría de los pacientes presentan síntomas de dengue o chikunguña.

Los pacientes declararon a ABC que en el IPS de Capiatá vienen esperando más de cinco horas para recibir atención médica, a pesar de estar pagando todos los meses por el servicio de salud.

“Yo estoy desde la mañana y ahora son las 17:00, no me atienden y están en su oficina”, relató Luis Giménez. A la queja, se une otro paciente de de apellido Cristaldo: “Yo no puedo ni pararme, me duele la pierna y la fila corre muy lento”.

El paciente Nilson González manifestó que está aguardando en IPS de Capiatá desde las 8:00 de la mañana tras presentar síntomas de dengue o chikunguña. “La verdad que hay un solo doctor y nos pidieron paciencia. Ya nos fuimos a quejarnos y no nos dan solución”, lamentó.

Pacientes también aguardan en el Hospital Distrital de Capiatá

Aparentemente, en el hospital Distrital de Capiatá, los pacientes no esperan mucho tiempo como en IPS, a pesar de ser un centro sanitario muy demandado tras la ola de chikunguña. “Hay doctores, en pediatría hay dos y clínicos hay dos también. Vamos a esperar”, señaló Bernarda Ortiz.

La ciudadana Nancy Ayala, quien estuvo en el hospital distrital, pidió más médicos de guardia y mayor comodidad para que la espera no sea una tortura más.

La licenciada Sonia González, coordinadora de turno del Hospital Distrital de Capiatá, manifestó que ofrecen atención en consultorio y laboratorio. “Sí que hay muchos pacientes. Los médicos de guardia están trabajando muchísimo”, explicó.

Detalló que solo tienen dos clínicos que trabajan de manera continuada. “Dos clínicos lo que tenemos y en seis horas tenemos más de 100 pacientes”, relató. Ante la desesperante situación que se viene estirando desde hace dos semanas, sostuvo que otros médicos acompañarán a la atención.

“Me dijeron que vamos a abrir otro consultorio y así no tener mucha gente en la Urgencia”, expresó la licenciada.