Cierre de campaña de Santi: funcionaria cuenta cómo se arreó al personal de blanco del IPS

Una trabajadora del IPS acudió a ABC Color, indignada por el arreo al personal de blanco en la previsional, y decidió contar y mostrar los chats de los grupos de WhatsApp de los funcionarios donde llegó la “invitación” para dar respaldo a Santiago Peña y así llenar la sede de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) donde ayer se realizó el cierre de campaña de la dupla presidencial del Partido Colorado.

La denunciante, cuya identidad se omite en esta nota por temor a represalias en su contra, comentó que, al menos en el hospital del IPS de Asunción donde trabaja ella, el martes 25 de abril a a las 10:32 de la mañana había llegado el primer mensaje de uno de los jefes de servicio en los grupos laborales.

“El jueves 27 habrá cierre de campaña de Santi en FITSA. Nos piden presencia como servicio. Favor me escriben al privado los que pueden asistir y hacemos una nómina. El encuentro sería para las 17:30″, dice el texto.

Seguidamente, otro mensaje: “También nos piden llevar carteles identificatorios del servicio. Veremos para preparar uno”.

La profesional de la salud dijo que el aviso los incomodó y consultaron si era obligatorio acudir a la actividad política, a los que se les contestó que no, pero resaltaron que sí era importante hacer presencia como funcionarios.

“Sobre todo pidieron a los compañeros contratados en otros grupos para que asistan; se les pidió asistencia y que en algunos casos verían la manera de controlar quiénes asistirán al acto o no”, dijo.

Agregó que los jefes de diversas áreas también debían participar y llevar al personal a su cargo para llenar la sede donde Santi Peña haría su cierre de campaña.

Los que se salvaron del arreo colorado

La denunciante comentó que a los nombrados en IPS no se les presionó, por lo que la herramienta del temor para el arreo recaída en los contratados.

Además, los médicos, enfermeros y otros profesionales contratados que debían hacer guardia laboral en el horario del evento político tenían “justificada su ausencia”, por lo que se salvaron de hacer hurras esa noche.

“A todos a los médicos también les dijeron (para ir al cierre de campaña), pero a ellos como que no les exigieron tanto por el tema de las guardias. Pero sí les exigieron a los jefes, en general”, añadió la trabajadora.

Aseveró que muchos de sus compañeros fueron “no muy felices” a participar y aparecer en la foto de la dupla presidencial colorada.

“Los puestos debe ser ocupados por méritos”, reclama denunciante

En otro momento de la charla, lamentó que por política se estén ocupando puestos tan delicados como en el sector salud, o bien manipular a trabajadores que estudiaron para ejercer la profesión con dignidad.

“Me indigna que nuestro bello Paraguay tenga que ser así manipulado y usado porque no encuentro otra palabra. Es un trabajo tan delicado, un puesto que se supone debe ser por mérito y que tengan que tener así al personal que se capacita día con día, que se esfuerza y tiene que trabajar sin los insumos básico muchas veces, no es justo. Yo soy la única que se está animando a decir porque, en serio, me sentí tan indignada”, expresó finalmente la denunciante.