Santiago Peña en Argentina: busca votos de exiliados económicos tras décadas de gobiernos colorados

Santiago Peña está de viaje por la Argentina donde se reunirá con compatriotas que viven en ese país y que apoyan su candidatura. A su llegada, el candidato colorado dijo que llevará su propuesta a los que calificó como “exiliados económicos” del sistema, obviando que su partido está en el poder hace unos setenta años.

Peña dijo que algunos tuvieron que migrar hace ya de varias décadas, y “otros en los últimos años ante la falta de oportunidades, con desesperanza en un sistema que muchas veces no les da oportunidades para trabajar, para estudiar, tener una atención médica, y se convierten lastimosamente en exiliados económicos”.

El candidato colorado, partido que está en el poder de manera casi ininterrumpida desde mediados del siglo pasado, dijo que es necesario “revertir esto”. Señaló que hablaría “con ellos y con sus familias en Asunción y en muchas ciudades del interior”, criticando que muchas de estas familias resultaron fracturadas.

Peña aseguró que además de escucharlos, irá a decirles cómo resolvería esos problemas, para que “nunca más un paraguayo y una paraguaya tenga que abandonar su tierra buscando oportunidades que no encuentra en su país”, recalcó.

Responsabilidad política del Partido Colorado

En ese sentido, el historiador Enrique Cosp recordó que, a pesar de que ya en tiempos de la independencia existió el exilio de paraguayos en la Argentina, este es un fenómeno que se agudizó más profundamente desde la guerra civil de 1947, en la que Higinio Morínigo, junto al Partido Colorado se enfrenta a prácticamente todas las demás fuerzas políticas. Algo que con el posterior derrocamiento de Morínigo al año siguiente, dio inicio a la segunda hegemonía colorada.

“Hicieron que el ambiente sea tan hostil para los vencidos que era básicamente todo el resto del país, menos los colorados, que hay estimaciones que dicen que hasta un tercio de la población pudo haber migrado, que son cifras colosales”, aseguró el historiador.

“Eso después se va profundizando durante la dictadura, con los exiliados políticos y en la democracia con los llamados exiliados económicos”. El historiador recuerda que a excepción de los 4 años en los que gobernó la Alianza que llevó a Lugo al gobierno, la inmensa mayoría de estos años, tuvimos gobiernos colorados.

A esto se le suma, asegura el historiador, que a diferencia de la mayoría de los países, “Paraguay siempre tiene un déficit, donde se va muchísima gente y vuelve muy poca”.

Peña había llamado haraganes a los argentinos

Entre algunas de sus “metidas de pata”, el candidato colorado había puesto como “mal ejemplo” a la Argentina, insinuando que en ese país “la gente no quiere trabajar”.

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, había dicho Peña en uno de sus discursos.

Esto había generado incluso la reacción del embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo. “Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo”, había tuiteado el diplomático ante las palabras del cartista.

“Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”, señaló el diplomático a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

