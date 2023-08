Acuerdo con Unión Europea: Zárate despotricó contra diputados por derogación de acuerdo en su rendición de cuentas

El ministro Nicolás Zárate presentó esta mañana su rendición de cuentas al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y, entre otras cosas, reclamó la actitud de los diputados que ayer votaron por la derogación del acuerdo con la Unión Europea, afectando a la educación de los estudiantes paraguayos.

Hablando con respecto a uno de los puntos más importantes, el tema de la gratuidad, señaló que mediante una iniciativa de los propios estudiantes se entregaron vouchers por G. 70.000 por alumno, monto que, ironizó, “para el próximo gobierno se va a triplicar porque ‘vamos a estar mejor’”, dijo en clara referencia al eslogan de campaña de Santiago Peña.

“Así dijeron, entonces yo también repito que va a haber muchos más fondos para educación, es un compromiso del presidente entrante, estoy seguro que va a cumplir”, dijo con un tono de ironía.

Lea más: La reacción de la Unión Europea a derogación del convenio en Diputados

Ministro “confía” en que diputados garantizarán almuerzo

Al hablar de la alimentación escolar, aseguró que se está llegando apenas a un 30% de lo que debería ser y que son necesarios US$ 100 millones adicionales y reiteró que está seguro de que el próximo gobierno lo va a implementar, porque “va a haber más ingresos a través de las reformas que va a hacer el gobierno y van a cumplir ellos”.

“Nosotros hicimos lo que pudimos con lo que nos dieron, con lo que nos sacaron, con lo que nos robaron. Realmente me da mucha rabia este tema, me molesta sobremanera”, continuó, “porque esto es lo que hace que muchos chicos puedan ir a la escuela y van a la escuela para alimentarse”, remarcó.

“Y ayer, por la insensibilidad de los diputados que no estuvieron a la altura de lo que el pueblo les pide, han derogado una donación de un dinero que no era de ellos, que era de los chicos”, criticó el ministro.

“Confío también en que el nuevo gobierno va a reponer estos fondos con fuente 10 -impuestos-, de tal manera que no estemos con esta zozobra de que hasta el 11 de septiembre nomás vamos a tener alimentación. Confío en que van a cumplir su palabra, porque dijeron los diputados que es demasiado fácil reponer G. 120 mil millones, que no es nada para el presupuesto. Estoy contento con ese optimismo de los diputados y apoyamos eso”, ironizó.

Lea más: Convenio con UE: Alliana habla de “adenda” para sacar “lo que tiene que ver con transformación educativa”

“No hubo acompañamiento de la SFP para contratación de psicólogos”

El ministro aprovechó también para comentar que los 100 psicólogos que se había comprometido a agregar para el sistema educativo no pudieron ser contratados a pesar de haber recibido la aprobación presupuestaria por “falta de acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública”.

“Estoy seguro que el próximo gobierno al instante va a poder solucionar todo. Nosotros no pudimos solucionar. Nosotros necesitamos tener por lo menos 1.500 psicólogos. Pero estos no son psicólogos clínicos, son psicólogos con perfil pedagógico”, detalló.

“Confío en los diputados que van a dar esta ampliación y vamos a tener estos psicólogos para el próximo año. Demasiado bien hablan los diputados, estoy seguro que van a cumplir”, ironizó.

El ministro volvió a referirse a las ampliaciones prometidas por los diputados al hablar de las falencias que aún existen en la infraestructuras escolares, que aseguró vienen ya desde la administración de Enrique Riera.

Lea más: Embajadora japonesa recibe comentarios racistas tras expresar preocupación por derogación de convenio con la Unión Europea

Condiciones de aprendizaje

El ministro hizo una nueva mención de lo resuelto por los diputados al hablar de los planes de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje.

“Esto nunca se hizo, me van a decir que no es suficiente, claro que no es suficiente, pero cuando los diputados te cortan tu cooperación y con esa cooperación vos pagas esto, qué futuro, qué podemos hacer”, cuestionó.

“Hay gente que empuja la educación para adelante, que es este equipo técnico, y hay gente que quiere atajar la educación, que son los diputados”, sentenció.

“No sé quién miente y quién no, pero acá hay cuestiones concretas que son financiadas con la donación de la Unión Europea y que hoy nos están cortando y no tenemos desembolso, mientras ellos debaten que cómo van a reponer los fondos. Señores, no son serios”, criticó.

Lea más: Unión Europea: derogación de Ley dejará déficit por G. 110 mil millones y 50.000 alumnos sin alimentos