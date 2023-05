Otra muerte de un bebé en el vientre de la madre en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo

Ariza Torrez (18) y su pareja Américo Bogado (22) se preparaban para ser padres por primera vez. La mujer se encontraba con casi 40 semanas de gestación y su tratamiento preparto lo siguió de forma correcta en este Hospital, además del cuidado que recibía de parte de su madre y de toda la familia, ya que con muchas ansias se esperaba el nacimiento de la criatura.

Doña María López, madre de Ariza, era una de las más entusiastas por la llegada de la que sería su nieta, razón por la cual ayudaba de forma permanente a su hija en sus cuidados y en seguir al pie de la letra el tratamiento médico, con el objetivo de cuidar la salud, tanto de la madre como del bebé, y así evitar algún tipo de complicaciones, que lamentablemente sí se dio y finalmente derivó en la muerte de la pequeña criatura.

La abuela dijo que su hija se encontraba en sus días para el parto, razón por la cual comenzaba a sentir dolores propios de la situación. Es por eso que el domingo acudió al hospital de la comunidad, donde solo procedieron a aplicarla una inyección y aplacar el dolor y así la enviaron a su hogar, según refirió la denunciante.

Al día siguiente, o sea ayer lunes, como no paraban los dolores, de nuevo Ariza recurre al nosocomio donde es atendida por una obstetra de nombre Francisca Villasanti, y según la abuela, esta profesional le dice que aún no está en día de parto, por lo que supuestamente le vuelve a aplicar otra inyección, y de nuevo la envían a su domicilio.

Ya en horas de la tarde del lunes, doña María, al llegar de su trabajo, encuentra a su hija en una situación deprimente, gimiendo de dolor, por lo que decide ella misma llevarla de nuevo al hospital. Esta vez un médico ginecólogo procede a inspeccionar a la paciente, y descubre lo peor, que la criatura ya no tenía signos de vida, o sea, estaba muerta. Ante la desesperación de la embarazada y de todos los familiares, quienes no salían del asombro por la ingrata noticia, y no podían comprender lo sucedido.

Tanto para la abuela como para el papá de la criatura, este caso se trata de un grave error médico, o sea, una negligencia, ya que a pesar de que la mujer siguió todo su tratamiento, sin que se detecte ninguna complicación durante el transcurso del embarazo, los profesionales de blanco nada pudieron hacer por evitar la muerte de la bebé.

Tras la realización de una cesárea, se pudo sacar a la criatura muerta del vientre de su madre, una hermosa niña, con más de 3 kilos de peso.

Américo, quien se iba a convertir en papá por vez primera, no puede comprender lo que sucedió con su pareja y su criatura. “Nosotros vivimos a la población, y de forma permanente, mi pareja acudía al Hospital para seguir su tratamiento”, dijo. Pidió una investigación de lo que sucedió, y en caso de detectarse una negligencia médica, que los culpables sean castigados. “No puede ser que se juegue de esta manera por la salud de las personas humildes”, sostuvo.

“Porque no se la dejó internada a mi pareja el día domingo, cuando fuimos a consultar por el dolor que padecía. A lo mejor estando en el nosocomio podría haber recibido la ayuda de otros profesionales”, se lamentó el joven.

Norma Torres, tía de la madre que perdió a su bebé, al tiempo de pedir a la justicia para que investigue lo acontecido, dijo que no es la primera vez que está sucediendo este tipo de muerte de criaturas dentro del vientre de la madre en este Hospital, debido a la falta de profesionales. Criticó con dureza a la licenciada que atendió a su sobrina, por el hecho de enviarla de nuevo a su hogar y no dejarla internada para una mejor observación, atendiendo que la paciente es primeriza y además ya se encontraba en sus días de parto.

Los familiares lamentan que solo la obstetra se encargó de examinar a la embarazada y no recurrieron al profesional ginecólogo, quien estaba en consultorio. Recién en horas de la tarde, cuando la situación de la paciente era crítica, se recurrió a sus servicios.

El Dr. Gilberto Meza, ginecólogo, dijo que cuando inspeccionó a la mujer eran las 16:00 de ayer lunes. En ese instante ya no pudo escuchar los latidos del corazón de la criatura, lo que hacía suponer que él bebé ya había muerto. Dijo que utilizó el aparato de ecografía, y pudo detectar que ya no había movimiento alguno de la criatura.

Hechos similares

Ya son varios los casos de muerte de criatura en el vientre de sus madres, que se dan en este Hospital chaqueño, sin que hasta la fecha se logre poner un freno a esta situación. Uno de los recientes casos hace relación a una joven madre de la comunidad de los Ishir, quien tuvo que ser derivada hasta el hospital San Pablo en la capital del país, donde finalmente los médicos constataron que su bebé ya había fallecido.

Otro caso parecido le sucedió a Matilde Martínez, oriunda de la comunidad de los Ishir de la zona de Bahía Negra, cuando a inicios de este año fue derivada de urgencia hasta el hospital de Concepción. La mujer se encontraba en su séptimo mes de embarazo. La parturienta no resistió el largo viaje y por el camino se produjo la muerte de su criatura, por lo que tuvieron que regresar de nuevo a su comunidad con la triste noticia.

En junio del 2022, una adolescente embarazada también sufrió la muerte de su bebé, en el hospital de Fuerte Olimpo. La criatura sin vida fue sacada recién después de 20 horas en un hospital de mayor complejidad de la ciudad de Asunción, hasta donde fue evacuada la mujer, logrando así salvarle la vida a ella, pero no a su criatura.

En abril del 2021 se produjo otra muerte de un bebé en el vientre de su madre, en el Hospital de Fuerte Olimpo; no pudieron realizarle una cirugía de cesárea por falta de anestesista. La mujer para salvar su vida fue llevada hasta un nosocomio de Puerto Murtinho en el Brasil.

Estos solo son algunos de los casos de este tipo de muerte de niños en el vientre de sus madres, ya que existen otros hechos similares; lo singular del caso es que hasta ahora se siguen produciendo las muertes, y los responsables de la salud nada hacen por evitarlos.

Versión del Hospital

La Dra. Erma Abreu, directora del Hospital Regional de esta comunidad, dijo que la posible causa de muerte de la criatura sería un sufrimiento fetal agudo. ”Hasta ahora desconocemos qué pudo haber sucedido, ya que la mamá estaba siguiendo su tratamiento en este nosocomio; la misma se encontraba en 39 semanas y días de su gestación”, indicó.

“Lastimosamente en el hospital no contamos con un profesional que pueda hacer uso del aparato de ecografía, medio por la cual pudiésemos haber sabido la situación de la criatura”, dijo la médica.