Nenecho, el “disconforme”

Si quería aplausos permanentes, Nenecho debía seguir participando de algún programa de farándula, pero decidió ser intendente de Asunción, un cargo público, con un ingreso mensual de G. 24 millones, pagado por los contribuyentes a quienes representa y a quienes tiene que rendir cuentas. Al asumir el puesto, asume la responsabilidad de sopesar compromisos que dejaron intendentes anteriores pero que, a partir de que él juró como jefe comunal, pasan a ser enteramente suyos.

Como intendente, Arnaldo Samaniego inició el llamado a licitación para adjudicar el estacionamiento tarifado; en 2015 Omar Pico adjudicó el servicio al consorcio Parxin. Mario Ferreiro firmó el contrato en 2016 y luego inició el proceso de rescisión que, con o sin tranfugueadas de por medio, perdió la Municipalidad de Asunción. Ahora Oscar Rodríguez es quien tiene el poder para frenar este desajustado y nada profesional servicio, por el que la ciudadanía comenzó a pagar este 2 de enero.

El estacionamiento tarifado lo implementa la Municipalidad de Asunción a través de la concesionada Parxin. La responsabilidad de la calidad del servicio es conjunta, de la empresa, pero también de Nenecho, cabeza de la comuna.

Desde 2016 hasta ahora, siempre hubo dudas sobre quién lideraba el consorcio y si la empresa líder tenía o no la experiencia requerida en el pliego de bases y condiciones. Según Parxin, Geolatina tiene la mayoría accionaria, pero Onix Parque es la líder, la que tiene una “experiencia” actualmente en duda.

En un comunicado, Parxin aseveró tener implementada la aplicación móvil, que es base del servicio, en unas 50 ciudades. Pero los 120 días establecidos por contrato para poner a punto el sistema, no le bastaron. Ahora la empresa ya está cobrando a los contribuyentes por aparcar, aunque no emite facturas, no hay señalización, la mentada aplicación no funciona, igual hay cuidacoches en áreas tarifadas, entre otros problemas. Ante las críticas, anunciaron que recién van a comenzar a multar a quienes no paguen por estacionar, desde el 21 de enero,

En medio del padecimiento ciudadano por la mala calidad del servicio, Nenecho argumenta que no puede intervenir. “Si empiezan a aparecer multas porque una persona no recargó y ellos no pusieron las condiciones, vamos a revisar. Mientras tanto, está en vigencia dentro de un plazo de prueba, no se hace efectivo aún el funcionamiento de Parxin”, afirmó.

No es cierto. Nenecho y la municipalidad son responsables directos de que Parxin cumpla el contrato. Por ende, o Nenecho es cómplice, protector de quienes están detrás (con mucho poder económico y, probablemente, político), o deberá demostrar cuán “disconforme” está e iniciar un proceso para al menos sancionar a la empresa o, de ser legal, rescindir el contrato.

Pero si considera que los problemas de la ciudad no son los suyos, si no va a defender los intereses de los contribuyentes y del municipio, que renuncie Nenecho y vaya a hacer show a otro lado.