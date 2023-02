Santi Peña es la “vía de reelección de Cartes” y ofrece a EE.UU. “bajarse los pantalones” para salvar al patrón, afirma Efraín Alegre

“¿Sabés cual es el único proyecto que tiene Santiago Peña como presidente?: Cómo resolver el problema de su patrón (Horacio Cartes)”, sostuvo Efraín Alegre en entrevista de “En Detalles” de ABC TV,alertando que el presidenciable de la ANR en realidad es una “vía para la reelección” de Horacio Cartes.

Remarcó que el candidato cartista se está ofreciendo a lo que sea por el “perdón” de Estados Unidos, que hace unas semanas amplió las sanciones contra el expresidente declarado ·”significativamente corrupto”, Horacio Cartes.

“Lo que le está diciendo Santiago Peña (a Estados Unidos) es: ‘nosotros nos bajamos los pantalones si le salvan y le perdonan al patrón. Saben que muchachos, nosotros estamos para tranzar’, sostuvo Alegre, que además advirtió que Peña es la carta para la “reelección” que Cartes no pudo lograr en 2017.

“Ahora Cartes pretende la reelección vía Peña y le vamos a volver a ganar”, indicó el presidenciable de la concertación, recordando que “junto al pueblo”, lograron frenar el intento ilegal de Cartes de buscar la reelección vía enmienda.

“(Con) el pueblo paraguayo le vamos a demostrar que no toleramos bajo ninguna circunstancia estos proyectos (autoritarios), le vamos a volver a ganar el 30 de abril. Acordate, le ganamos al proyecto de reelección vía enmienda (2017) y ahora le vamos a ganar al proyecto de reelección vía Santiago Peña”, insistió.

Proyecto Cartes-Peña “condena al Paraguay”

Remarcó más que nunca, en las elecciones del 30 de abril el Paraguay se disputa entre “dos Paraguay”, entre los cuales de la ANR representa una “condena” para el Paraguay.

“Queremos el Paraguay del sicariato, la corrupción, el crimen organizado (...), el modelo cartista... ¿Queremos la reelección de Cartes? o ¿queremos recuperar el auténtico Paraguay el del trabajo y la gente decente, el de las oportunidades y el grado de inversión?”, cuestionó.

También alertó que el proyecto de la ANR condenará a Paraguay al menos otros 5 años sin lograr el grado de inversión, lo que implicará que la gente siga sufriendo falta de trabajo y oportunidades.

“Este proyecto de Cartes con Santiago Peña es un proyecto que condena al Paraguay desde ya. Porque eso digo: ¿de qué propuesta me van a hablar?. Ellos ya le están condenando al Paraguay a quedar fuera de tener el grado de inversión otros 5 años más. Estamos perdiendo millones de dólares de inversión y miles de puestos de trabajo, eso representan ello”, refirió el presidenciable liberal.

Dijo que el gran salto para el desarrollo de nuestro país se dará únicamente con institucionalidad y seguridad jurídica, algo que no pueden ofrecer Peña, y mucho menos Cartes, que ahora está en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Agregó que su compromiso es lograr que el Paraguay tenga grado de inversión y atraer inversiones que ahora rondan los US$ 300 millones y apuntar incluso a inversiones por un total de US$ 3.000 millones.

Hacen encuestas al no poder hacer campaña

Por otra parte, dijo que la ANR intenta “sustituir la campaña con encuestas”, ya que no pueden salir junto a la gente por los problemas que tienen con la designación de sus líderes como “significativamente corruptos” y la crisis que se vive en el país.

“Te darás cuenta que no están pudiendo hacer campaña. No hay campaña. Ellos están totalmente fuera, no están pudiendo mover, no están pudiendo resolver sus temas. Nosotros estamos en campaña, estamos recorriendo el Paraguay, se nota y entonces como están en dificultades, creen que pueden sustitir la campaña con encuestas”, acusó.

Minimizó la importancia de estas “encuestas dibujadas” y ya que sostuvo que la sensación que tienen en las calles, con la gente es otra, la de un respaldo a la chapa que integra junto a Soledad Núñez y que es respaldada por los principales partidos y movimientos de oposición a través de la concertación.