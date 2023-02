Rabona evita investigación a salpicados con sobornos

Este miércoles se debió realizar la tercera sesión ordinaria de la Comisión Permanente, pero de los 18 miembros solo asistieron el diputado Ángel Paniagua (presidente), la diputada Norma Camacho (PEN), los diputados liberales Édgar Acosta y Celso Kennedy, y los senadores José “Pakova” Ledesma (PLRA), Stephan Rasmussen (PPQ) y Daniel Rojas (PLRA).

Mientras que brillaron por su ausencia el senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), los colorados; Lilian Samaniego (oficialista) y Antonio Barrios (cartista).

Tampoco estuvieron presentes los diputados Blanca Vargas de Caballero (cartista), Guadalupe Aveiro (cartista), Félix Ortellado (cartista), Luis Urbieta (cartista), Hugo Ibarra (oficialista). Además, se ausentaron los diputados Carmen Giménez de Ovando (oficialista) y los liberales Enrique Mineur y Rodrigo Blanco.

Debido a la falta de quórum, el presidente Ángel Paniagua, luego de esperar por más de media hora, tuvo que levantar la sesión e indicó que convocaría a otra la siguiente semana teniendo en cuenta que quedaron en el tintero tres iniciativas importantes.

Lea más: Tratarán pedido que insta a Fiscalía a investigar a parlamentarios salpicados en sobornos

Quedó en el tintero el proyecto de declaración, que insta al Ministerio Público a efectuar las investigaciones de los hechos expuestos por el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, que afectan de manera directa al Congreso Nacional, es decir, a investigar a los parlamentarios que podrían estar vinculados a la red de sobornos. También se debía tratar el proyecto que insta al Ministerio Público a iniciar una investigación contra Hugo Velázquez y el expresidente Horacio Cartes.

Lea más: Tratarán proyecto que insta a renunciar al vicepresidente de la República

Asimismo, el proyecto de declaración que insta al vicepresidente Hugo Velázquez a renunciar al cargo tras las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Hugo Velázquez fue electo por el pueblo, si él quiere renunciar puede renunciar, y si no quiere renunciar, no lo hará. Es una cuestión muy particular y no se lo puede obligar de esta manera como están solicitando algunos diputados y senadores. Es un apriete y yo no creo que sea vinculante”, afirmó el diputado Ángel Paniagua cuando se le consultó sobre el proyecto de declaración.

Las acusaciones de EE.UU. contra Cartes y Velázquez

Estados Unidos sostiene que existen vínculos del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y el actual vicepresidente Hugo Velázquez, con el grupo terrorista Hezbollah.

También se acusa a que Cartes prometió USD 1 millón para comprar los votos de legisladores en la búsqueda de su reelección como titular del Ejecutivo en el 2017, por lo cual se sospecha que algunos recibieron el dinero para la enmienda mau.