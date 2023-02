Tratarán pedido que insta a Fiscalía a investigar a parlamentarios salpicados en sobornos

Diputados de la multibancada opositora, en el proyecto de declaración, instan al Ministerio Público a efectuar las investigaciones de los hechos expuestos por el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, que afectan de manera directa al Congreso, mencionan.

Citan de manera textual lo señalado en el documento que fue presentado el 26 de enero pasado. “Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre US$ 5.000 y US$ 50.000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes”.

También citan otra parte del informe: “En el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018. Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta US$ 50.000 mensuales”.

Según los diputados del PEN, Hagamos y Patria Querida este repulsivo esquema de corrupción descrito con datos concretos exige que la Fiscalía active todos sus amplios mecanismos investigativos para individualizar y procesar penalmente a los miembros del Congreso que han incurrido en tales graves hechos, violando además principios democráticos y básicos requerimientos de integridad que conllevan representar al pueblo.

Lea más: EE.UU. impone fuertes sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez

Señalan además que están obligados a responder como miembros del Poder Legislativo los hechos denunciados. “Seamos conscientes, embarran con el fango de la corrupción a todos nuestros símbolos nacionales”, señalan en la exposición de motivos firmada por Kattya González y Norma Camacho del PEN, Édgar Acosta y Celeste Amarilla del PLRA, Rocío Vallejo y Sebastián Villarejo del PQ y Tito Ibarrola del Partido Hagamos.

Harán el intento pese a cuarto salvataje

Un grupo de diputados opositores intentará que los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional aprueben el proyecto de resolución que remite a la Fiscalía el informe de los Estados Unidos e insta a abrir una investigación penal sobre las denuncias que fueron presentadas.

Los legisladores harán el intento de que la Fiscalía investigue, pese a cuatro salvatajes de la Cámara de Diputados a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, que frustraron su destitución por la vía del juicio político.