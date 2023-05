TSJE: “Ninguna posibilidad de fraude” en elecciones

El Partido Cruzada Nacional (PCN), liderado por Paraguayo Cubas, se niega a reconocer la victoria de Santiago Peña en las elecciones generales, denunciando que hubo fraude. Alegan -principalmente- que fue adulterado el software utilizado en la máquina de votación, por lo que se manifiestan solicitando una auditoría general y el control unitario de las actas electorales durante el juzgamiento de las mismas.

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que no existe ninguna posibilidad de fraude con el sistema de votación utilizado en los comicios del domingo pasado.

Agregó que el software de la máquina de votación es imposible de vulnerar. “Ninguna posibilidad de fraude. Este software fue quizás el más revisado, fiscalizado y auditado del mundo”, mencionó.

Incluso, relató que fue auditado por observadores de la Unión Europea (UE) y expertos informáticos que llegaron desde el exterior, además de los propios miembros de Cruzada Nacional. “Expertos internacionales declararon que, a pesar de todos los intentos que hicieron para alterar o violar el resultado de la elección, no lo pudieron hacer”, mencionó.

TSJE, dispuesto a garantizar fiscalización de resultado

Ljubetic, asimismo, mencionó que los apoderados de cualquier partido político pueden realizar la fiscalización de acta por acta y el resultado será el mismo que el anunciado por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Si se cuentan las boletas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Acá no nos podemos basar en decir que hubo fraude porque un candidato cree que tuvo menos votos de los que él creía tener”, sostuvo.

Igualmente, mencionó que la Justicia Electoral está dispuesta a garantizar el control de las actas a todos los partidos políticos que así lo soliciten.

Niegan rechazo de ingreso de apoderados de Payo Cubas

Desde Cruzada Nacional habían señalado que no se les permitía el ingreso de sus apoderados durante el juzgamiento de las actas, lo cual desmintió el director de Procesos Electorales del TSJE. “Pueden tener hasta 6 o más representantes para no cansarse en el control. Todos pueden entrar a verificar el proceso”, expresó.

También el movimiento liderado por Payo Cubas lamentó que no se les permita ingresar con celulares en el juzgamiento de actas. Ljubetic refirió que eso no está permitido, aunque no fundamentó tal situación.

Agregó que la única intención de los que buscan acceder con teléfonos móviles es hacer “show”. “¿Para qué alguien que entra a verificar actas de escrutinio necesita un celular?”, cuestionó.

Juzgamiento de actas electorales será transmitido en vivo

Ante las manifestaciones y denuncias por un supuesto fraude electoral, el ministro del TSJE, César Rossel, anunció que estarán implementando un sistema de transmisión en vivo vía YouTube del juzgamiento de actas, buscando así brindar una “mayor tranquilidad” a la ciudadanía.