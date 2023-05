Ministro del TSJE habla de “coacción a un órgano constitucional” ante disturbios por resultados electorales

En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro César Rossel, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), defendió la transparencia y el control del proceso electoral ante la reticencia del partido Cruzada Nacional -del candidato presidencial Paraguayo Cubas- a aceptar los resultados electorales, alegando un fraude del que aún no se han presentado pruebas.

Partidarios de Cubas llevaron a cabo manifestaciones en varios puntos del país, en el marco de las cuales se produjeron disturbios y enfrentamientos con la Policía, que resultaron en la detención de 42 personas.

Según resultados preliminares divulgados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con el 99,94% de las mesas computadas, Cubas quedó en el tercer puesto en la carrera por la Presidencia, con 692.663 votos, por debajo del ganador de las elecciones, el colorado Santiago Peña, con 1.292.079 votos, y el candidato de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, con 830.842 votos.

El ministro Rossel recordó que cada mesa de votación estaba controlada por dos representantes de la oposición y las juntas cívicas también estaban compuestas mayormente por apoderados opositores, y que todo el proceso previo a los comicios se realizó con control de enviados de cada agrupación política participante y bajo observación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea.

“Esta fue la elección más controlada de la historia” de Paraguay, dijo Rossel, calificando de inauditas las acusaciones de supuesto fraude y llamando a la calma a la ciudadanía. “Tenemos un sistema de primera”, remarcó.

Elecciones “limpias” y “transparentes”

El ministro Rossel señaló que todas las actas del sistema de transmisión rápida de resultados electorales serán publicadas y que apoderados de todas las agrupaciones políticas, incluyendo al partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas, están presentes en el juzgamiento de las actas que sigue en proceso.

“Son sorprendentes ciertas declaraciones, no lo puedo entender”, insistió Rossel, agregando que “la desinformación que está corriendo es impresionante, basada en cosas que no tienen sentido”. Señaló que hasta el momento el Tribunal Electoral no recibió una denuncia formal sobre los supuestos hechos de fraude que Cubas y sus adherentes denuncian, solo “paranoias que la gente te envía en WhatsApp”.

“Las elecciones son limpias, transparentes, controladas”, sentenció.

Coacción de un órgano constitucional

El ministro Rossel comentó que el presidente del Tribunal Electoral, Jorge Bogarín, habló ayer con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y que los tres ministros del TSJE volverán a reunirse hoy para hablar de la posibilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público por lo que Rossel dijo considerar un intento de “coacción de un órgano constitucional”.

También cuestionó declaraciones de desconfianza sobre los resultados electorales hechas por otros dos candidatos presidenciales: Efraín Alegre, de la Concertación Nacional, y Euclides Acevedo, del movimiento Nueva República.

“No puedo creer que una persona con su conocimiento diga lo que dijo”, dijo Rossel en referencia a Acevedo, quien habló de “incongruencias” en los resultados reportados por el Tribunal Electoral y pidió una auditoría informática de un 10% del total de las máquinas de votación y el conteo manual de las boletas electorales, pedidos similares a los que también hizo Alegre.

El ministro recordó que el proceso de creación y prueba del software para las máquinas de votación fue auditado por técnicos informáticos de todos los partidos y movimientos que participaron de las elecciones.

“Todo el proceso se expone al ciudadano y a las agrupaciones un año antes (de las elecciones), no pueden alegar desconocimiento, el cronograma electoral sale un año antes, el proceso está grabado, firmado”, insistió.

Sin embargo, dijo que el Tribunal Electoral estudiará los pedidos “que sean correctos y se puedan dar”.