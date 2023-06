Con baja de combustible, pasaje podría bajar este mes, según viceministro de Transporte

El precio del pasaje podría bajar, considerando que el precio del combustible tiene una tendencia a la baja y el mismo es un factor determinante para establecer la tarifa técnica del pasaje del transporte público, según estimó Óscar Stark, viceministro del Transporte.

“El combustible, que es determinante en la tarifa técnica, tiene una tendencia a la baja, se espera que siga bajando y, cuando se calcule la tarifa técnica este mes, si baja, va a bajar el pasaje”, afirmó.

Agregó que también el costo del combustible es determinante actualmente para los empresarios del transporte.

“Si nos fijamos del costo de la tarifa técnica, el 50% es combustible. Entonces, ahora, en este momento, lo único que pueden pagar los empresarios con lo que cobran al contado al pasajero, es el combustible. El otro costo variable inmediato que está después, es el salario, entre el 20 a 25% del costo, y ya no le alcanza con lo que cobran al contado todos los días. Tienen que cubrir ese desfasaje de dos meses o dos meses y medio, que es el tiempo en el que le pagamos el subsidio”, aseveró.

Empresarios quieren “eludir” requisitos y cobrar subsidio

Stark explicó que para que los empresarios del transporte puedan cobrar el subsidio, deben cumplir requisitos, los cuales van desde tener dos conductores por bus inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS), estar al día con cánones y multas del viceministerio, tener rendimiento mínimo en cuanto a la frecuencia y estar en regla con la Subsecretaría de Estado de Tributación, con el certificado de cumplimiento tributario.

“Si no cumplen, se rechaza la solicitud de subsidio y la empresa no cobra, no se va a pagar a ninguna empresa que no reúna los requisitos. Ellos me dijeron en la reunión de hoy que si hay alguna manera de eludir esa responsabilidad, por ejemplo, poniendo a gente que no son choferes, o teniendo más choferes de los dos por bus, lo que requeriría un control adicional a las exigencias establecidas”, indicó el viceministro de transporte.

Por otra parte, comentó que uno de los beneficios que tiene el Estado con el pago del subsidio, es que puede poner estos requisitos como un incentivo para que las empresas cumplan con sus obligaciones legales, laborales y fiscales.

“No le estamos haciendo un adelanto importante a las empresas, estamos pagando todos los meses G 30 mil millones, que es el monto mensual del subsidio que se está pagando. Ahora se está pagando y van a salir varios de los cheques, y entre el lunes y martes se va a terminar de pagar lo que corresponde al mes de mayo. El otro pago sería en la segunda quincena de junio, otros G 30 mil millones”, aseveró.

Plantearán limitar subsidio

Oscar Stark dijo que también subió mucho el subsidio, en relación con el costo del pasaje. “Si el subsidio antes era 20%, hace cuatro años, hoy es 50% lo que paga el estado del pasaje”, agregó.

Explicó que la importancia de mantener bajo el precio del pasaje, radica en que le queda una mayor parte de su salario al ciudadano para gastar en salud, comida, educación.

“Si uno se fija en los números, en el año 2012 cuando el pasaje era G 2.200, una persona que hacía 60 viajes al mes todos los días, usaba el 8% de su salario mínimo para el transporte público. Hoy ese número es 5%, eso significa un 40% menos de lo que usaba antes”, afirmó.

Afirmó que hay que poner sobre la mesa la limitación del subsidio del transporte público y revisar el modelo y analizar qué porcentaje va a pagar el estado.