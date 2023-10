Educación Sexual: gremios de directores y padres cuestionan intereses oscuros detrás de “12 Ciencias”

Pelao Cavalho, de Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar), afirmó que hasta el momento no recibieron ninguna información oficial por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre la implementación del material de educación sexual “12 Ciencias para la educación sexual y la afectividad en la escuela”.

“Hemos solicitado información, no solo Feipar, sino otras instituciones y organizaciones, y hasta el momento no hemos recibido ninguna información en qué consiste el material. Ha habido filtraciones y esas filtraciones sí se han correspondido con eventos organizados para mostrar el material en el interior para funcionarios del MEC y docentes promoviendo este material de 12 Ciencias entre comillas, pero en la práctica se está implementando este material en el interior en Paraguay”, aseveró Carvalho.

Por su parte, Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores del Paraguay (Sinadi), confirmó que oficialmente nadie ha recibido una comunicación oficial, pero habló de una resolución, la 933 del año 2023, en la que el exministro Nicolás Zárate firmó y por la cual se aprueba el uso de los materiales educativos “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y afectividad en la escuela y en la familia”.

Resolución sin sustento técnico

Marecos resaltó que mirando el visto y el considerando de la resolución 933/2023, preocupa que se firmara la misma sin sustento técnico de la Dirección de Currículum del MEC.

“Lo que se ha hecho es con personas ajenas al MEC. Las charlas en cinco instituciones del país en días de clases, que es lo más preocupante también, porque después de dos años de pandemia a esta altura del año, cuando estamos en etapa de cierre escolar, tener que suspender un minuto de clases es criminal”, puntualizó.

Agregó que solicitaron a Luis Ramírez, ministro de Educación, una nota donde le piden parar la implementación por no tener rigor científico.

12 Ciencias: cuestionan contenido y procedimiento

Pelao Carvalho dijo que los principales cuestionamientos tienen que ver con el contenido y el procedimiento, el cual se realizó sin transparencia alguna, a escondidas e impulsado por un sector de la sociedad que no es representativo, abusando de un mecanismo que es la mesa técnica de padres, que es un mecanismo consultor.

“Se expresan voces de padres y madres de hijos en edad escolar y se ha usado esa mesa como un mecanismo de presión y de dirección. En este caso, en vez de ser el MEC quien impulsa esto, ha sido esta mesa técnica, que de técnica no tiene nada, porque son como nosotros, padres de familia preocupados por sus hijas e hijos”, precisó.

Añadió que hay un interés bastante oscuro en promover el material “12 Ciencias”, destacando qué es lo más importante y negativo, siendo que se ha hecho tan a oscuras que el ministro y sus voceros más cercanos han entrado en una serie de contradicciones en estos últimos días respecto a cómo se implementa, dónde se implementa y cuál es la calidad de esa implementación.

“12 Ciencias” no tiene nada de ciencia

Con respecto al contenido de “12 Ciencias”, Pelao Carvalho dijo que no tiene nada de ciencias y que es catastrófico en sentido de su valor constitucional, debido a que no se apega a la educación integral que sí promueve nuestra Constitución Nacional, sino que tiene un sesgo ultraconservador dogmático, que puede representar una porción pequeña de la sociedad paraguaya, pero no a toda.

“Se nos quiere implementar como un dictamen para educar a nuestros hijos e hijas en todo Paraguay, y entonces nos preocupa que ese contenido, que va contra los valores democráticos, que va contra los valores que nuestra constitución impulsa, se esté implementando atropelladamente, a la fuerza, sin transparencia”, sentenció.

Marecos comentó que en el material hay preguntas que no sabe cómo se van a bajar para los niños de 3 a 5 años, de 5 a 8 años, por lo que avisaron al ministro que no se puede implementar.

Pidieron que bajen los decibeles y se empiece a hablar con toda la sociedad civil organizada que está interesada y después en 1, 2 o 3 años implementar, porque sino sería una pérdida de tiempo y fracaso, y la educación que está en terapia intensiva “se va para el fondo”, indicó.

“12 Ciencias” fue promovido por Miguel Ortigoza

Miguel Marecos hizo mención a una nota de abril del año pasado dirigida al ministro Nicolás Zárate, firmada por el ingeniero Miguel Ortigoza, representante de la oenegé Capitol Ministries, que busca evangelizar a funcionarios del Estado, y otros como Ruth Duarte, por la cual federaciones y asociaciones de padres de familia integrantes de la mesa técnica de padres solicitan la inclusión en el currículum a través del plan de desarrollo educativo en el área de salud del primero, segundo ciclo, el manual “12 Ciencias para la educación en la sexualidad y la afectividad en la escuela”, de la doctora María Judith Turriaga.

El presidente de Feipar, Pelao Carvalho, dijo que en la mesa técnica de padres, de la cual formaba parte Feipar en ese momento, a principio de este año hubo una fuerte arremetida de los sectores comandados por Miguel Ortigoza para promover este material.

“Lo hicieron asociado hasta con la viceministra Zulma Morales en ese momento, e impulsaron esto. Hicieron una presentación en un lugar privado, en un evento privado, se invitó a Feipar, fuimos, vimos el material con la presentación que se hizo, no el material en concreto sino una presentación que incluía un PDF y nos quedó una sensación muy clara de que este material estaba sacado, o sea, se había hecho en el extranjero y tal cual se quería implementar en Paraguay, sin ningún cambio o adaptación”, cuestionó.

Excluidos por cuestionar “12 Ciencias”

Pelao Carvalho contó que tras conocer el material se pronunciaron contra su implementación, debido a que se realizaría a las apuradas, sin ninguna discusión, por lo que se expulsó de la mesa técnica luego de hacer la nota para pedir su no inserción en el público.

“No solo Feipar no está en esa firma, sino que otra federación de padres, Fedapi, que tampoco está firmando ese documento. Entonces, no es representativo ese documento de la mesa técnica de padres porque en ese momento no están todos quienes la conformaban firmando”, denunció.

Recordó que las voces disidentes respecto al procedimiento fueron excluidas del proceso, que también estuvo en medio de la culminación de un gobierno, por lo que hubo un fuerte proceso electoral donde la educación y transformación agitaron las aguas y que no hizo pensar bien con calma y tranquilidad un tema delicado y que requiere la mejor dedicación.

“12 Ciencias” y el financiamiento

Consultados sobre si existe o no financiamiento para la implementación del material “12 Ciencias”, tanto Pelao Carvalho como Miguel Marecos dijeron desconocer dicha información, debido principalmente al hermetismo con el que se maneja el MEC.

“Se dijo en su momento que se había invitado, entre otras personas, a conocer el material a la exviceministra Zulma Morales al exterior, no recuerdo si a Ecuador o a México. Ahora, respecto a los pagos, respecto al costo de esto, pues habría que preguntar a quienes lo impulsan. Sospechamos de que sí hay recursos comprometidos, pero creo que esto debería ser una llamada de alerta a Contraloría, a la Fiscalía General”, alegó.

Agregó que las promociones del material que se están haciendo en el interior involucran un gasto en horas de docencia mínimo, pero también alquiler de local y otras cuestiones relacionadas a recursos comprometidos que no se conoce.

Cuestionamiento a contenido de “12 Ciencias”

Miguel Marecos cuestionó el sustento técnico y académico argumentado por los firmantes de la nota en la que piden su implementación, quienes dicen que este programa se ha desarrollado con éxito y que ha reducido la violencia sexual y el embarazo precoz adolescente.

“Sin embargo, si uno lee bien el material con el tema del uso de los preservativos ya hay una gran polémica que está generando. Entonces ya no entiendo más, a lo mejor creyeron que nadie va a leer detenidamente”, cuestionó.

Reiteró que ya pidieron al ministro de Educación parar un poquitito la pelota, dejar de lado este tema, hacer las cosas en serio y si no vale la pena la resolución 933, por la cual se implementa el uso, que se derogue la misma.

Derechos que se ponen en riesgo con “12 Ciencias”

Pelao Carvalho dijo que los derechos que pone en riesgo el manual, a través de cómo se ha llevado adelante, son el derecho a la información y el derecho a la participación.

“Este material pone en jaque el derecho a la salud de niñas y niños, porque contradice la experiencia científica de que, por ejemplo, el tema de los preservativos son un material demostrado que ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual con bastante éxito. Eso es una demostración científica que está disponible en todas partes y contra eso, este manual se alza”, expresó.

Dijo que ir contra esa experiencia científica y social pone en riesgo a la salud, al afirmar que el condón no sirve, haciendo que ser terminen produciendo un sinfín de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

“12 Ciencias” viola Constitución Nacional

Miguel Marecos afirmó que se transgreden dos artículos de la Constitución Nacional. El primero, el artículo 54, de la protección a la niñez que indica taxativamente que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico integral.

Por otro lado, también el artículo 73, sobre el derecho a la educación y sus fines, el cual garantiza que toda persona tiene derecho a la educación integral, explicó.

Piden volver a foja cero

Carvalho dijo que hicieron varios llamados al MEC, y al ministro Luis Ramírez en particular, porque consideran que está metido en un problema que no viene de su mandato, siendo que la resolución por la que se habilita el uso del material se hizo entre gallos y medianoche durante el último tiempo del ministro Zárate.

“Está en un problema que no tiene que ver directamente con su administración, sino que con la anterior, entonces lo que llamamos es a que retroceda y vuelva a partir de cero este tema, que efectivamente el material se conozca públicamente, que haya un tiempo de evaluación pública social y que además no sea un solo material que se ponga en discusión”, aseveró.

Agregó que así como van las cosas, como se ha hecho, es una bofetada para todas las familias paraguayas, para los docentes y las docentes, y para toda la gente interesada y afectada en el ámbito de la educación.