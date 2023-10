Educación sexual: esto dice plan del MEC sobre eficacia de los condones

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) autorizó en junio el uso de materiales del plan “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la escuela y en la familia”, en los cuales se niega que el condón sea una manera efectiva de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos.

Estas afirmaciones se encuentran en la página 169 del manual “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad en la familia. Manual para padres y tutores”, de la autora ecuatoriana María Judith Turriaga, de la editorial Verus, edición 2022.

“Lo único 100% seguro para evitar infecciones de transmisión sexual, embarazos inesperados y preocupaciones muy grandes es no tener contactos sexuales ni relaciones sexuales con nadie”, indica el libro. Sigue diciendo que hay “intereses económicos enormes en la venta indiscriminada de preservativos a niños y adolescentes” y afirma: “el virus del Sida es más pequeño que los poros del preservativo”.

Concluye que para evitar contagios de infecciones de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados, solo sirven la abstinencia sexual antes del matrimonio y la fidelidad durante el mismo.

En la página 19 del manual para docentes y orientadores, el libro “12 Ciencias” expone que “el condón no es una adecuada protección”.

Educación sexual: especialista afirma que condón sí es barrera de protección

El condón sí es una barrera de protección, afirma la especialista en infectología clínica e infecciones de transmisión sexual, doctora Tania Samudio, expresidenta del Programa Nacional del Control del Sida/ITS (Pronasida). “Es un método muy efectivo, más del 95% a 98%, usando de manera correcta y consistente”, agrega.

Samudio recuerda que el preservativo forma parte de una prevención combinada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como política del Ministerio de Salud Pública.

“Siempre que se decide tener relaciones sexuales es la mejor manera de protegerse”, remarca.

Desde la Fundación Vencer, con 27 años de trabajo en la respuesta nacional al VIH Sida, cuestionaron la carencia de evidencia científica de materiales “12 Ciencias”.

“Identificamos informaciones que no responden a la evidencia científica en relación a la prevención del VIH y las ITS, las cuales ponen en duda y no reconocen la eficacia del preservativo como método preventivo del VIH y las ITS”, manifestaron ayer.

Educación sexual: Organizaciones piden al MEC participación en plan

La organización se sumó al pedido de otros gremios, de una mesa de trabajo con el MEC para abordar la temática de educación sexual.

El plan “12 Ciencias” se está implementando en 5 escuelas de forma experimental, según el ministro de Educación, Luis Ramírez. Varias organizaciones piden que se suspenda ese proceso, pero hasta ahora no tuvieron respuesta del MEC.

El MSP en su sitio web sostiene: “cuida tu salud sexual, siempre con preservativos”. Agrega que la ciudadanía puede acceder a condones de forma gratuita y a libre demanda desde las condoneras instaladas en consultorios de Planificación Familiar de los servicios del Ministerio de Salud Pública.

Educación sexual: organización critica al MEC por línea impuesta en materiales

Desde la Red por el Derecho a la Educación, conformada por centros de estudio, gremios docentes, estudiantiles y especialistas en el sector, exigieron al MEC que proporcione información clara y pública sobre su plan para abordar el tema de la educación sexual y afectiva, sus participantes y los contenidos que se están desarrollando.

Agregan que la directriz del MEC de avanzar en la socialización de materiales, con “una línea sistemáticamente impuesta” desde sectores que no permiten el diálogo y que se han basado en mentiras y manipulaciones, sin evidencia científica y sin perspectiva de derechos, es sumamente preocupante.

“Es esencial que se abran procesos de debate en relación a la formación de la sexualidad, basados en criterios científicos sólidos y con la participación activa de todos los sectores sociales, más allá de la influencia de un sector particular”, aseguraron.

Educación sexual: MEC guarda silencio ante pedido de informe y suspensión de plan experimental

El ministro de Educación, Luis Ramírez, no respondió a los pedidos de una docena de organizaciones juveniles que exigieron una audiencia más allá de la Mesa de Trabajo Estudiantil (MTE), para debatir y abordar el plan “12 Ciencias”.

“Hicieron todo a escondidas de nosotros, todavía no respondieron a los pedidos de suspensión del plan experimental ni al informe técnico”, comentó esta mañana la coordinadora ejecutiva de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Aylén Barreto.