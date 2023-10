Educación sexual: fundación que trabaja en prevención del VIH critica desinformación en manual “12 Ciencias”

La organización de base de personas que viven con VIH, que lleva 27 años trabajando con compromiso y esfuerzo en la Respuesta Nacional al VIH-sida, La Fundación Vencer, se pronunció públicamente contra el material “12 Ciencias para la educación sexual y la afectividad en la escuela”, por carecer de información que responda a evidencia científica con relación a la prevención de las enfermedades y desconocer la eficacia del preservativo.

“Identificamos informaciones que no responden a la evidencia científica con relación a la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS), las cuales ponen en duda y no reconoce la eficacia del preservativo como método preventivo del VIH y las ITS”, indican en el comunicado.

Lea más: Educación sexual: homosexualidad, los niños y las niñas en los libros del MEC

Agregan que “esta información es FALSA (sobre la eficacia del preservativo)” y contradice las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que consideran al preservativo como la principal estrategia de prevención del VIH y las ITS, plasmadas en el Plan Estratégico Nacional de la Respuesta al VIH-sida.

Desinformación de “12 Ciencias” puede traer consecuencias graves

Desde la Fundación Vencer afirman que esta situación es aún más grave al considerar que la desinformación puede tener consecuencias directas en la salud pública, tales como aumento de las tasas de infección de VIH e ITS y embarazos no planificados en adolescentes.

“Desde la Fundación Vencer hacemos un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que someta este material a la revisión del Programa Nacional de control de VIH-sida (PRONASIDA) que es el ente rector de la Respuesta Nacional al VIH, como lo establece el artículo Nº 12 de la Ley 3940/09 del VIH-sida”, aseveran en el documento.

Lea más: Educación sexual: Lo que dicen los libros del MEC sobre la masturbación, la fecundación in vitro y la vestimenta de las niñas

Destacan que la educación es una herramienta poderosa para transformar vidas, y es nuestro deber colectivo asegurarnos de que esta transformación sea positiva, basada en la verdad y en el respeto por los derechos humanos. “Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntamente con todos los actores involucrados para garantizar una educación sexual y de afectividad basada en evidencia científica que promueva el bienestar, la salud y la inclusión”, finalizan.