Educación nacional no puede ser cooptada por grupos políticos o religiosos, asegura importante experto colombiano

“La educación nacional no puede ser cooptada por ningún grupo, ya sea político, religioso o científico. No puede ser cooptada”, asevera el intelectual y experto en el área, Bernardo Toro. Considera que la educación sexual debe estar basada en el derecho y en lo que dicta la Constitución Nacional. El MEC aprobó el uso de materiales sobre educación sexual que, cuestionan varias organizaciones, no se basan en información científica y tienen sesgos religiosos.