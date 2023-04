Exportación de soja creció 118%, causando efecto positivo en la economía

El acelerado ritmo de la exportación de soja zafra 2022/ 2023 sigue registrando un efecto muy positivo en la economía, porque se duplicó el volúmenes desalijados en comparación con el periodo anterior. Hasta el mes pasado fueron enviadas 1.886.457 toneladas, una suba de 1.024.309 toneladas, respecto a las 862.148 toneladas exportadas a marzo del 2022, un incremento del 118%.

Según el BCP los envíos de soja permitieron un ingreso de divisas de US$ 936 millones, que comparando con el año pasado es unas US$ 509 millones más, porque en el primer trimestre del 2022 se generaron US$ 427 millones en el mismo concepto.

La asesora de Capeco, Sonia Tomassone explicó que el repunte de los envíos generó un efecto positivo en la economía nacional y en toda la cadena logística.

Sin embargo, los registros del BCP y de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) dan cuenta de una caída en las exportaciones de aceite de soja, pues en el presente periodo fueron embarcadas 48.999 toneladas por valor de US$ 53 millones, contra salida de 102.521 toneladas por US$ 133 millones en el mismo lapso comparado del 2022.

También hubo disminución en el valor y el volumen de los envíos de pellets de soja, porque se enviaron 212.808 toneladas por US$ 109 millones, cifras menores a los del 2022, cuando se había exportado 388.836 toneladas por US$ 171 millones en el mismo periodo comparado.

Tomassone comentó que si bien las exportaciones de los derivados (aceites y pellets) han disminuido, unas 1.052.404 toneladas del grano fueron enviadas a Argentina por parte de empresas que cuentan con industrias en Paraguay.

Destinos de la soja.

Según la información de Capeco, la Argentina acaparó el 95% de los envíos de la soja zafra nueva debido a la alta demanda causada por la menor producción del vecino país, como resultado de las condiciones climáticas adversas.

El segundo destino es Brasil, con el 4%, y completa el tercer destinos Corea del Sur con el 1% restante. En total, son 32 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano al tercer mes del año. Cargill lideró el ranking, seguido por Viterra, Copagra, ADM, Bunge y otros. En cuanto a las exportaciones vía terrestre, LAR sigue liderando el ranking con el 56 % enviado por esta vía, seguido por Rafaeli, Agroser, Coopasam y otros.