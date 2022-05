Paraguay, de la hipermetropía energética a la miopía dialéctica

Este mes leí y presencié perplejo algunos hechos, que supongo serán recordados de manera jocosa por las próximas generaciones, de forma parecida a como Helio Vera nos define en su obra magistral “En busca del hueso perdido (tratado de paraguayología)” “…Él entiende el pensamiento mágico, como la conducta del paraguayo que siempre sabe culpar al otro o a alguna razón externa a él tanto de sus desgracias como de las soluciones a su problema, no piensa que puede ser él mismo parte de la solución o de tener la solución en sí mismo...”.

Quizás, ellos sin conocer a los contemporáneos Binacionales Paraguaios Indivisos (BPI), presentían la “hijaputez intelectual” local tal como lo definió nuestro versado canciller, o sea Cecilio Báez tenía razón cuando expresaba “Paraguay, pueblo de cretinos”, Roa Bastos con “El infortunio se enamoró del Paraguay”, o Eligio Ayala (1915) cuando escribió “…para ser legislador o ministro en el Paraguay el talento y los conocimientos son superfluos. La preparación, el carácter, la honestidad a veces estorban…. Los que ocupan los puestos públicos creen saber todo, se creen aptos para todo, pierden la conciencia de la propia ineptitud …”. Pasaron gobiernos, décadas y colores, pero el problema de base sigue siendo la magra educación país.

Ergo, 2022, seguimos en la Era de la Leña, pero que parezca verde, ya que no todos son “magíster en sistemas de inteligencia”, con posgrados para integrar el dream team indiviso, por ejemplo, del GAS de Itaipú (Grupo de Análisis y Seguimiento IB) del MRE. “El conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica”. Victor Kuppers.

Qué paraguayo sapiens de bien no recuerda la célebre frase del Cnel. Eugenio A. Garay (1934) camino a Yrendague: “aniraéna pemano, che ra’y kuéra. Jareko ningo peteî misión ña cumplí va’êra. Ñaguãhéna la Yrendaguépe, jai’u ñande gústope o si no ÿramo ñamanomba oñondive upépe”: 99% actitud y una pizca de magíster.

Al respecto y en solo un mes, nuestro Parlamento y Poder Ejecutivo (PE) pasaron de analizar y promulgar una ley que subsidiaba el combustible a Petropar a otra inmediatamente posterior que la derogaba. En la primera ley había un artículo controversial que no era del agrado de todos l@s “amiwis”', ya que prohibía “…la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado (OEE)”, hecho que no podía durar ad eternum, por ser anticonstitucional, in límine, he’i leguleyo.

La prensa mencionaba al respecto (1) que “…el subsidio de la nafta 93 y del diésel común en Petropar tendría un costo de US$ 11 millones al fisco, según los cálculos preliminares. Esto por los 15 días de vigencia de la Ley 6900, que autorizaba subvencionar los carburantes a la estatal y que fue derogada el martes último…”.

Un periodista publicaba (2) “Este subsidio a Petropar no beneficia a la ciudadanía en general. Beneficia a los 228 dueños de estaciones de servicios (EE.SS. Petropar) en detrimento de 2.300 estaciones privadas que hoy tienen una reducción de ventas de más de 50%”. Todos miraron la tarifa y el listado de políticos involucrados, pero nadie preguntó por qué en Paraguay las EE.SS. se duplicaron en los últimos 5 años (3).

La ley surgió espontáneamente por los efectos colaterales de un evento internacional que escapa al alcance país (invasión rusa a Ucrania), incluso del “canciller con nuevas alas”, pero posteriormente derogada ante la presión de los emblemas privados, que alegaban competencia desleal por parte de un ente estatal (Petropar), hecho que nos afecta sobremanera como país, porque se debe importar derivados del petróleo para cubrir no menos del 40% de nuestra matriz energética (exportando US$), mayoritariamente diésel consumido por el sector transporte (obsoleto) y/o sector agronegocios.

Todos hablaron de tarifas, de porcentajes, de fletes, de premios, de las reservas en la costa del golfo (USCG), ere eréa, pero nadie habló de sustitución de importaciones país, entre otros.

La suba internacional de los combustibles hizo que muchos seudoanalistas se “rascaran las vestiduras”, aunque para algunos políticos oficialistas dueños de EE.SS. Petropar “oikoite y se Allianaron totalmente”, sin importarles un “joraca” el cambio climático del planeta (descarbonización), tal como lo hicieron los 29 representantes oficiales-verde$- que contra pandemia, viento y mareas, viajaron 10 mil km, al COP26 en Glasgow– UK, acompañados no solo de viáticos (verdes binacionales), para apoyar con firmeza el Acuerdo de París, a pesar de que el Paraguay (PY) solo aporta el 0,09% mundial, pero la delegación nacional imaginaba 90%. Jamás se acordaron de que el país era verde (incluido lago Ypacaraí), pero ahora pinta marrón caqui, (incluida la bahía de Asunción) por estar en el top ten de la deforestación mundial (400.000 ha anuales), entre otros. Es Pitagórico, he’i trato apu’a.

–– Ellos olvidaron que somos un país mediterráneo y que la navegación es clave para la economía país, por estar preocupadísimos con el calentamiento global, el derecho internacional de las aguas (ajenas), el hidrógeno atómico, ERNC, ere eréa, creyeron que la actual crisis hídrica es culpa de San Pedro, molesto por el CO2eq sojero, jamás dudaron del mal manejo de los reservatorios superiores de las numerosas centrales de pasada y en cascada, ubicadas sobre un río internacional limítrofe, que culmina en IB (4 y 5). Quizás, culpa de nosso superintendente BPI Hugao Zárate, al regurgitar lo siguiente: “si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen”. Recuerdo haber escrito para lectores sapiens (6), por lo que no repetiré.

El 70% de las exportaciones rusas tienen a Europa como destino final (vecinos), igual que nosotros (70% de nuestras exportaciones van al Mercosur). O sea, ellos también son exportadores de energía como O estado do Paraguai, aunque les falte muchísimo para llegar a ser los mayores exportadores de energía eléctrica per cápita del mundo, o tener su matriz de energía eléctrica 100% limpia y renovable (20% del total), manteniendo su sello verde (carita feliz), tal como bien expresó el Ing. Félix Sosa en la última conferencia realizada el martes 19 de los corrientes en la academia denominada “Sistema Eléctrico Nacional y Eficiencia Energética”, en la que se dijo mucho de lo que ANDE (verde) haría, poco sobre el SIN (Sistema Interconectado Nacional) y nada sobre eficiencia. Se habló nuevamente del apagao 2030″, pero no se habló cómo, dónde, quién y cuándo bajarán la Energía no facturada (25%), que también es otra fuente de energía (verde), claro según los libros.

Olvidan que somos un país en categoría social (pobres 40%), hoy con solo dos bonos, el Demográfico y el Energético. El tarifazo ANDE de marzo 2017 (corolario del récord Guinness IB16), demostró que 771.137 usuarios residenciales (50%) consumían menos de 300 KWh mes, y para agosto 2020, el número de usuarios beneficiados por subsidio (Pandemia < 500 KWh mes), se duplicó a 1.502.256 usuarios/facturas (+90%). Los datos duros (de)muestran, que el consumo país del SIN PY ANDE creció desde 2013 al 2021 menos del 50%, pero la energía eléctrica no facturada se mantuvo (25%).

Nadie preguntó por qué se subsidia energía importada, cuando no fueron capaces de aumentar significativamente el consumo de energía eléctrica país por décadas y darle valor agregado. Aun hoy, el consumo industrial no pasa de 1(pti) dígito, a pesar de tener la menor tarifa regional hace décadas. Según How Large are Global Energy Subsidies (FMI 2015), Paraguay destina 1,8% del PBI al subsidio de energía (importada), equivalentes a US$ 89,5 per cápita (G. 630.000). Ahora que recién se menciona el canje de “energía por energía”, recuerdo haber hecho la década pasada una tesis pública al respecto, en un curso de posgrado en Brasil titulada (7) “Conveniencia de Intercambiar Energías Excedentes Renovables por Combustibles Líquidos; Caso Paraguay – Argentina”, sin relevancia para los BPI del $tatu Quo.

Tampoco se habló del GLP importado consumido por el Paraguay (94% boliviano), que, en promedio, supera las 70.000 TM anuales- 2015 a la fecha, y que en enero pasado, el precio promedio del mes alcanzó los US$ 643/TM (4.500 G./Kg). Nadie de los analistas miopes BPI explica por qué utilizamos GLP importado en detrimento de la energía eléctrica nacional, para cocción, sí que la cobertura país de la ANDE es 99,9%. Recuerdo haber escrito para lectores sapiens (8 y 9), por lo que no les fastidiaré con una reiteración

El lector sapiens se preguntará qué relación tiene lo expuesto con el título de este artículo, pero sospechará que nossas autoridades pueden ver (hipermetropía) lo que sucede a más 10.000 km de distancia y opinar de hechos que no dependen de su decisión u opinión, pero no ven (miopía), menos opinar con criterio, sobre lo que sucede aquí en el país (apete), y que sí o sí depende de su acción o inacción, por ejemplo, las binacionales. El problema no es qué se hará mañana, el problema es qué se hace hoy (10) camino a IB 2023. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Peter Drucker.

Pocos países del mundo venden energía (bien estratégico), ninguno la cede, incluso en binacionales como Salto Grande (ARG y UY), todos la usan y venden solo sus excedentes energéticos con un fin determinado, siempre y cuando no comprometan su desarrollo en el corto y medio Plazo, tal como hacen los países emergentes del BRICS, que entienden que mayor consumo de energía implica mayor desarrollo país, todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Recuerdo haber escrito para lectores sapiens (11), por lo que no repetiré.

Hasta el propio presidente argentino (AF) lo entiende muy bien (puesta en marcha del Gasoducto NK). “No hay posibilidad de que el país se desarrolle sin industria, ni que la industria crezca sin energía, ni que esa energía salga de otro lugar que de suelo argentino” (no importado). No hay peor ciego, que aquel que no quiere ver, ¿Viste?

Al respecto, nadie de los miopes BPI opinó sobre la “tarifa halta”, por ejemplo, en Itaipú; donde la ANDE se empeña en pagar más (22,6 US$/KW mes) para retirar casi lo mismo 2019, prolongando un poquitico más el statu quo o simplemente “joderles” a nuestros socios condóminos, que pagan menos (18,95 U$S/KW mes) pero siempre llevaron más (92% Vs. 8%). No olvidemos, que en el “Contrato ANDE by Villordao”, firmado en la “madre patria” a fines del 2019, ellos se comprometían ante Eletrobras SA (EBSA), a no contratar más del 15% de la potencia de IB, favoreciendo su enajenación 2022/3. (Hipermetropia 2019, pero mirando 2023). Por algo, “o governo federal editou o decreto n° 11.027 que regulamenta a comercialização da energia produzida pela parte brasileira da UHE Itaipú 14.000 MW, Brasil/Paraguai)... Com o decreto o governo transfere à recém criada ENBPar essa responsabilidade”. Ergo, Se preparó el Jaque Mate Pastor, mientras los locales discuten si el DAP paraguaio estaba o no en “orsai”.

En la EBY 2014 pasó exactamente lo mismo, ninguno de los Ángel(es) BPI miopes pudo ver que el Acuerdo Cartes Macri al 2048 (ACM48) se basó también en una “tarifa halta”, aplicada unilateralmente por nuestro socio condómino (NR92) que, aunque derogada unilateralmente (1995), sigue siendo aplicada de facto hasta la fecha, a pesar de que el Poder Ejecutivo designó allí a su mejor mariscal. El apagón de junio 2019 demostró que la tarifa EBY para la Argentina costó solo 30 US$/MWh y para Paraguay no menos de 42 US$/MWh, aunque ambos solo pagan una fracción a cuenta (saldo, Cuentas a Pagar). Al respecto, recuerdo (12) al exministro Gustavo Leite (hipermetropía) plantear Itaipú 2023, ¿problema u oportunidad única? pero no entiendo, por qué no planteó (miopía) EBY 2014 ¿problema u oportunidad única? Para mí la EBY es tan “paraguasha” como la IB. Los mitos que son creídos tienden a convertirse en verdaderos. George Orwell.

Ningún BPI en modo Ángel(es) mencionó que en el ACM48 (hipermetropía 2048), la deuda por energía eléctrica retirada y parcialmente pagada por ANDE fue cancelada por el propio Tesoro paraguayo, a costa de acreencias que correspondían al Paraguay (13). “…El contenido de la Nota Reversal que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá expone que nuestro país recibirá US$ 635 millones al 2015 y no los US$ 1.000 millones que anunciaban las autoridades locales...”. territorio inundado, quizás “hestimado”, pero jamás medido, a pesar de la enorme deuda flotante, como el embalse. ¿Miopía? porque el Tratado es muy claro al topear el “territorio inundado “paraguasho” = 815 km²”, allí recién se mira a cota (resultado), no a la inversa. Ergo, la “$obrelevación” por razones “té$nicas” (2013), jamás debió existir (14), pero quizás hubo razones verdes.

El debate leguléyico realizado este mes en el Parlamento Nacional sobre el Derecho de Adquisición Preferente (DAP) (15) me pareció extemporáneo ya que no mueve el amperímetro. Hoy, 2022, a un año del hito histórico, no sirve de nada pedir la revisión en el VAR de la jugada de pizarrón (“tarifa halta by Burrizo”) en el minuto 90 y perdiendo el partido 92 a 8, no solo en repartición de energía, sino en los beneficios país asociados (directos e indirectos) del 20% del PIB (1991 a 2018) por energía cedida, según la tesis PHD Miguel Carter, sin relevancia para los BPI del $tatu Quo.

El excontralor Octavio Airaldi en ese debate señaló que los primeros que dicen no a toda propuesta de transparencia y/o auditoría son nuestras propias autoridades prebendarias BPI –no los socios condóminos–. La única excepción a la regla, que recuerde, fue Ernst Bergen y quizás por ello renunció éticamente, primero a su salario binacional galáctico, y después al cargo de director general paraguayo (adjunto). No hace falta ser un sapiens para visualizar que cuando se quiere echar luz en las binacionales, el primero en ladrar/morder como buen (yagua’i) hortelano son los propios BPI, secundados por la jauría de a$pones, $hamanes y/o con$ultores, quienes recorren todas las instancias posibles (pren$a, instituciones públicas, becas y ga$tos $ociales, logias y pa$tores, academia – GISE-, ONG, asociaciones, -CPI, UIP, CAP, DENDE-, o hasta la propia CSJ), para ladrar sobre las ventajas del $tatu quo binacional ante la opinión pública nacional e internacional, presumiendo del poder, tal como ocurrió con la acordada y sentencia CSJ Nª 280) acción de inconstitucionalidad contra la ley N° 1161/97, los insufribles monólogos EBY2014.ppt by Ángel(es), el acta “bolateral” del 24 mayo 2019 (AB19), la RCA 06/97 (deuda espuria de más de 4 mil millones), el ACM48, entre otros, dignos de figurar en “helementariedades del gran hermano” –tapa dura, folha dupla continua y picotada, reciclable, macia y perfumada–. Se cumple, “Aves del mismo plumaje, siempre vuelan juntas, sean Ángel(es) o no”.

Se supone que las autoridades (BPI) fueron designados por el PE con aprobación parlamentaria (¿complicidad?) para defender los intereses país y el fiel cumplimiento del Tratado, pero la historia demuestra todo lo contrario. Los BPI siguen siendo cuasi los mismos legionarios de hace décadas, solo hubo algún enroque y/o pase a retiro millonario, con nuevas incorporaciones prebendarias. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer, by Laputenusa lex.

Lo lamentable de todos los libros, escritos y publinota$ realizadas por los BIP es la ausencia total de la duda y/o de alguna conexión espacio-tiempo entre todos sus artículos y personajes, sumado el error conceptual de tratar de mantener el $tatu quo binacional, luego de décadas de inacción –eppur si muove–. Ellos creen como “‘a$pones o $hamanes que son”, que son “la autoridá” y que sus opiniones deben ser tomadas como axiomas, por ello no aceptan el disenso, menos la discusión basada en resultados. Solo ellos creen que la estrategia nacional país debe estar basada en la decisión –opinión– de legionarios y/o terceros condóminos y no en decisiones propias, (la pelota siempre está en cancha ajena, por eso la posesión es 92 Vs. 8, he’i Arturo). Es Pitagórico, he’i trato Apu’a.

Que recuerde, nada binacional fue sometido a consulta pública, tal como ocurre en la región y el mundo, porque gua’u todo está basado en derecho, tal como bien lo definió Helio Vera.

Abogacía: Profesión popularizada en Paraguay, por las universidades públicas y privadas, porque el costo de su enseñanza es más barato que cocina, la jardinería y los cursos de corte y confección. Mediante ello todo paraguayo es abogado, mientras no demuestre lo contrario. Al respecto recuerdo la famosa expresión “La Nota Reversal, aunque no haya sido presentada es legal”, dicho nada menos que por el propio director jurídico Luis Breuer o las perlitas del AB19 by Jo$elo.

El AB (Acta Bilateral) 19 fue traducida y avalada por la propia Cancillería –Altas Partes–, todos magister’s, con rangos de ministros, pero nadie sabía nada, ni para qué fueron a la madre patria, según sus propias declaraciones posteriormente realizadas ante la CBI, que obran en el expediente. Ni hablemos del excanciller de pedigree E. Loizaga (2015) al regurgitar “…no existe mala fe de parte de Argentina en ceder la energía de Yacyretá al Brasil sin informar al Paraguay…”, ilegal hasta para los Ángel(es).

Pero, ¿qué se discute hoy en la Cancillería con miras a IB23? (16). “… En la oportunidad se hizo un análisis de la coyuntura técnica y política de la definición de la tarifa para el año en curso y sus posibles consecuencias en el proceso de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú…”. Evidentemente, No se entiende que tarifa es consecuencia y no causa.

“No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender” decía Don Arturo U. Illia, la voluntad política de reconquistar nuestra soberanía energética solo será plausible cuando un nuevo gobierno –patriota– haga el primer paso, de patear el plato de la purina “verde/amarelo”, que obligue a los BPI a salir a las calles, a buscar “hule”, como el resto.

Sun Tsu 500 aC sabía que el peor error país es no tener estrategia y hoy, 2022, puedo afirmar que los legionarios BPI, hortelanos, cumplieron su objetivo (distracción) por décadas, independiente de los gobiernos/colores, al codearse siempre con el poder, ya que “$aben cómo abrir/repartir la cajita feliz binacional”. “Si no tienes estrategia normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”.

Conclusión: Además de no tener estrategias país, nuestras autoridades solo quieren su cajita feliz, por ello atacan-gua’u- los síntomas y no la causa (17), “Hay gente que sostiene que hay que ir a acordar con Eletrobras. Dejen de defender la posición de Brasil y defiendan nuestros derechos, porque nos están perjudicando...”, Ing. Pedro Ferreira (PF) 2019 CBI. Todo el mundo tiene que sacrificarse de vez en cuando en el altar de la estupidez. A. Einstein.

La soberanía no se peticiona, se ejerce. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Si nadie te odia, algo estás haciendo mal. Dr House.

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos”. ML King

