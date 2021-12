Cuestionan veracidad de los datos de la tarifa de transporte

El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), Gerardo Giménez, cuestionó los generosos subsidios que el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez otorga a los empresarios del transporte púbico del Área Metropolitana en compensación del precio del pasaje. En sólo dos trimestres de este año, se destinó casi US$ 11,5 millones para dicho fin, superando al total destinado en 2020, que era US$ 10 millones.

Recalcó que para definir el precio del pasaje se establece la tarifa técnica, consistente en una fórmula que establecen los costos y los ingresos necesarios para cubrirlos. Para ello, se tiene en cuenta la cantidad de pasajeros, kilometraje recorrido y otros aspectos de la logística, que incluye el salario de los choferes. Giménez denunció que la mayoría de las empresas no pagan salario mensual, sino que por redondo (itinerario recorrido ida y vuelta).

“Hay compañeros que trabajan más de las 8 horas reglamentarias y se les paga G. 70.000 por redondo. La mayoría de las empresas son así y pese a que violan la ley, se les paga subsidios. Estamos en contra de eso”, aseguró. Denunció que la Línea 38 “Mcal. López” es la empresa que más irregularidades registra con los trabajadores, situación que están al tanto las autoridades de viceministerios de Trabajo, Luis Orué, y Transporte, Víctor Sánchez.

Lea más: Choferes de transporte público se siente abandonados por el Gobierno

Requerido referente a la respuesta que se obtuvo del Estado ante estas irregularidades, Giménez indicó que se realizaron controles aleatorios y se confirmaron las situaciones. “Estaba en proceso de apertura de sumario”, dijo. Sin embargo, esta situación data de hace tiempo, desde antes de la pandemia, pero la situación laboral de los trabajadores no mejora.

El Código Laboral establece en el Artículo 192 que las compañías, ya sean de corta, mediana o larga distancia, están obligadas a pagar a los choferes el salario mínimo legal vigente más un 30% de plus, totalizando así G. 2.850.691. Este monto es lo que se establece en el costo de la tarifa técnica por todos los conductores de las empresas; sin embargo, la realidad es que no reciben un salario. “Los colegas hacen dos o tres redondos por día, y si su vehículo tiene desperfecto mecánico, no cobra. Además de los inconvenientes que implican para los usuarios, quienes pagan el pasaje y el Estado destina recursos para un viaje seguro y confortable”, lamentó.

Lea más: Gobierno aumentó el subsidio para empresarios del transporte público

Falta de transparencia de datos técnicos

Mercedes Canese, consultora en temas de energía e industria, cuestionó la falta de transparencia de los datos que son procesados en la tarifa técnica. Además, criticó el mecanismo de cálculo, ya que consideró que el que aplica el Viceministerio de Transporte es complicado, cuando se podría simplificar y transparentarlo.

“Tenemos que estar atentos a los costos. Sabemos que los factores que inciden en el pasaje son básicamente tres, que son el salario mínimo, la cotización del dólar y el precio del gasoil. En función a esto sabemos si el costo del pasaje que dicen los empresarios se ajusta o no a los valores reales”, expresó.

Lea más: Viceministro justifica subsidio a transportistas y dice que es de los más bajos de la región

Esta mañana, el viceministro Sánchez expresó a ABC que el valor del servicio es de G. 8.000 y que el usuario no podría pagarlo, razón por la cual se destinó más de G. 77 mil millones a los empresarios, hasta setiembre. “No sé por qué dice G. 8.000 ya que sus mismos estudios establecen muchos menos”, dijo.

La ciudadanía tiene acceso a toda la información vinculada al servicio de transporte público de Montevideo (Uruguay), donde se informa cantidad de usuarios por franja etario y tipo de subsidio. Son datos abiertos, mientras que acá son confidenciales

Lea más: Cobro electrónico: Datos abiertos en Montevideo, confidenciales en Paraguay

Cetrapam les amenazó con impago de salario

El representante de los trabajadores criticó al Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) que amenazó con no pagar los aguinaldos a los choferes como medida de presión para que el Viceministerio de Transporte no siga dando permisos excepcionales para garantizar el servicio de transporte.

Señaló que los empresarios deben hacerse cargo y cumplir con las frecuencias obligadas en vez estar amenazando al Estado, una vez más.

Lea más: Más de 35.000 pasajeros podrían quedarse sin buses por acción de empresarios de transporte ante la corte