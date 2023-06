Estacionamiento tarifado: Nenecho ignora denuncias y lo implementaría en octubre

Federico Mora, jefe de Gabinete del intendente Ócar Rodríguez, confirmó a ABC que finalmente el estacionamiento tarifado será implementado en Asunción. Según la comuna, no se han encontrado irregularidades en torno al Consorcio Parxin, concesionaria.

“Hicimos un análisis jurídico, vemos que el informe de Contraloría no nos trae elementos nuevos y eso nos lleva a la situación previa que ya teníamos, que es la de cumplir con el contrato o hacer el pago de una multa”, expresó Mora. Agregó que la comuna cree que no es una buena opción pagar por un servicio que no se va a recibir, es decir para la multa. Con estas razones, argumentó que se aplicará el servicio.

El sistema de estacionamiento tarifado está suspendido debido a graves denuncias de irregularidades en torno al consorcio. Parxin había intimado semanas atrás a la Municipalidad de Asunción a que tome una decisión respecto a la implementación del sistema o la rescisión del contrato, pero la comuna le pidió una prórroga de 10 días más. En la intimación, Parxin adelantaba que de no tener respuesta procedería a demandar a la municipalidad.

¿Ya hay fecha de implentación del estacionamiento tarifado?

El jefe de Gabinete señaló que si se da la orden de servicio al Consorcio Parxin este mes, a partir de ahí corren los 120 días que tiene la firma para la implementación. “Si nosotros brindamos este mes la orden de servicio, se tendrá octubre como plazo máximo”, dijo. Recordó que se debe hacer la comprar de todo el equipamiento como grúas, motocicletas de control, el contrato de cuidacoches.

Asimismo, el consorcio debe entregar un cronograma de implementación, que incluirán tiempos de prueba, zonas de prueba y un plan de comunicación.

Consulta ciudadana se realizará en torno al estacionamiento tarifado

Comentó que de igual manera se haría la anunciada consulta ciudadana, pero para preguntar sobre detalles de la implementación. Por ejemplo se verá qué zonas de las que son previstas son validadas, qué zonas deberían estar incluídas, se preguntarán cuáles son los paquetes de compra de horas que se necesitarían entre otros.

Consultado sobre todas las problemáticas surgidas en torno al sistema como el reclamo de los frentistas, los deliverys, los taxistas, entre otros, respondió: “Todo eso queda en manos del consorcio. Ellos van a llevar a cabo las conversaciones para dar la exoneración”. Aseguró que ya se había llegado a acuerdos y la empresa se encargará de la comunicación.

Ignoran pedido de más de 9.000 asuncenos

La ciudadanía juntó unas 9.000 firmas para una iniciativa popular en contra de la implementación apurada del estacionamiento tarifado, pero pese a que los contribuyentes cumplieron con todos los procesos y enviaron todos los documentos al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el 20 de abril pasado, para luego ser remitida toda la documentación nuevamente a la Municipalidad, no hay aparentemente un interés ante el pedido de miles de asuncenos, ni por la Intendencia ni la Junta Municipal.

Consorcio Parxin está envuelto en irregularidades

Una venta de los porcentuales de participación se realizó entre los socios de Parxin en el 2016, según documentos firmados por Francisco Maioli Díaz, representante de Geolatina SA, que señalan que Geolatina pasó de tener 40% a 60% del consorcio. Esto no fue informado oficialmente a la Municipalidad.

Posteriormente, en el 2022 la empresa Edivi SA, de Daniel Díaz de Vivar, prometió a Geolatina SA el pago de US$ 1,5 millones por la compra de acciones en Parxin, concesionaria del estacionamiento tarifado en Asunción. En la municipalidad siguen figurando las empresas originales. Cualquier venta debe ser aprobada por la comuna, como requiere la Ley de Concesiones, o sino es ilegal. Las informaciones recién fueron dadas a conocer tras una investigación de ABC Color. Tras esto, la propia Municipalidad de Asunción realizó meses atrás una auditoría durante la cual también encontró irregularidades que se habrían dado durante el proceso de licitación y adjudicación del servicio.