Estacionamiento tarifado: Parxin ganó licitación por experiencia de empresa y de experto que ya no están

En el acta notarial de conformación del consorcio Parxin, de setiembre de 2015, consta que se juntan la paraguaya Geolatina SA, representada por Anabela Busolini, con el 40% de las acciones, y la argentina Onix Parque SA, representada por David Ricardo Silbenberg, con el 60% de las acciones y líder del grupo. Esto, con el fin de participar de la licitación pública de la Municipalidad de Asunción para la implementación del estacionamiento tarifado.

El acta deja constancia de que Onix Parque, “mediante su accionista controlante Parx Ltd. efectuará el aporte de su experiencia y capacidad técnica en sistemas de estacionamiento medido y pago en la vía pública, el aporte de las licencias de las que es titular, y el aporte de los programas de software de los sistemas necesarios para operar”.

En el marco de la licitación, llamada en 2015 por Arnaldo Samaniego (ANR) al mando de la Municipalidad de Asunción, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) exige a la empresa líder la experiencia en estacionamiento tarifado.

En documentos de Parxin, era Parx y no Onix la que tenía experiencia

Al presentarse, Parxin dice tener experiencia en el ramo mediante Parx Ltd., que es la empresa que tiene el 85% de participación accionaria en Onix Parque, líder del consorcio.

En la “propuesta técnica” de Parxin, de 116 páginas, se habla de tipos de software, aparatos celulares, página web, tarjetas y otros detalles técnicos informáticos que hacen al estacionamiento tarifado. Todo, a partir de la experiencia de Parx Ltd, israelí, parte de otro grupo de empresas internacionales.

El único currículum existente en la oferta es el de Gustavo Ariel Nielavitzky, uno de los responsables de Onix. Se detalla su experiencia en sistemas de gestión de parking y productos tecnológicos.

Pese a no existir ningún documento de la experiencia directa de Onix, en 2015 el intendente Omar Pico (ANR) adjudica la licitación a Parxin. En 2016, Mario Ferreiro firma contrato y en 2017, inicia su proceso rescisión.

Grandes cambios en Parxin

Desde entonces hasta 2022, cuando la Municipalidad de Asunción, ya a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), recibió la orden judicial de cumplir el acuerdo o pagar una multimillonaria multa, muchas cosas cambiaron en Parxin. Y los cambios siguieron hasta febrero de 2023, un mes después que el actual intendente, pese a dudas y cuestionamientos, firmara la adenda al contrato para poner en práctica el estacionamiento tarifado.

De hecho, en 2016, ya Geolatina pasó a tener el 60% de las acciones de Parxin, sobre el 40% de Onix.

Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, Onix en este momento es una empresa inactiva, o sea, no está comerciando. Está integrada por Carlos Alfonso Baigorria, Ana María Zappelli y Daniel Kielmanowicz. Parx no aparece como accionista y, aparentemente, nunca lo habría sido. O sea, la empresa que, afirman, tiene la experiencia, no figura como accionista de Onix.

Experto en estacionamiento tarifado, renunció

Además, según AFIP, el 17 de febrero de 2023 se registraron las renuncias de los miembros de Onix, David Ricardo Silbenberg y de Gustavo Ariel Nielavitzky. Esto es, salió el único técnico del cual se presentó currículum en la oferta técnica.

Esto no habría sido informado a la Municipalidad de Asunción, a juzgar por los datos existentes en la auditoría interna que realizó la comuna en marzo de 2023. La estructura del consorcio, armada por los auditores municipales “conforme las documentales arrimadas”, aún menciona a Parx como accionista de Onix y cita que esta tiene todavía el 60% de las acciones de Parxin. Aparece como representante legal David Silbenberg, que había renunciado un mes antes.

Actualmente, según el vocero de Parxin, Pedro Britos, son titulares del consorcio, Alfonso Baigorria por Onix y Francisco Maioli por Geolatina.

Parxin nunca debió ganar licitación para estacionamiento tarifado

La implementación del estacionamiento tarifado, en la primera semana de enero, puso en duda la experiencia del consorcio, que no cumplió al 100% las exigencias del contrato. Tantos fueron los cuestionamientos que “Nenecho” se vio obligado a suspender sine die el sistema, pero no inicia una rescisión del contrato.

En base a las irregularidades en el servicio y la licitación, el concejal Álvaro Grau (PPQ) presentó un pedido a “Nenecho” para que rescinda contrato y analice una posible demanda por daños y perjuicios. Considera que Parxin nunca debió ser adjudicada porque “no se visualizó un solo contrato o documentación que demuestre experiencia a nombre de la firma Onix Parque”.