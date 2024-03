Si tenés hambre, ¡aguántate!. Agradecé que el Gobierno ya ofrece a los niños y niñas el almuerzo escolar. Los únicos que no van a pasar hambre son los que viven mejor con este gobierno. No solo se le niega a los niños el derecho a ser niños, sino que se burlan de sus derechos. Estos niños son hijos de gente trabajadora y no tienen privilegios. Por eso, Santi Peña les dice que comer es un privilegio.

Si tenés hambre, ¡aguantate! La ley engañosa de los cartistas ahora buscan que los niños y niñas que ya suficiente sufrimiento tienen con la pobreza, ahora tienen que aguantarse tener hambre en las escuelas.

Si tenés hambre, ¡aguantate! Andá llorarle a tu abuela, o no sé a qué santo. Estos niños deben agradecer que al menos el almuerzo escolar sigue vigente. Y para sumar más valor al circo de los no privilegiados, el ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo que el palito, la galletita y la chipita no tienen valor nutricional, entonces para que quieren comer los niños pobres estos alimentos. Suficiente con almorzar.

Cuando más pobre, desnutrido o hambriento, no podemos pensar y no tenemos fuerzas para enfrentarnos a nadie. Un pueblo que no piensa y no se alimenta bien es un pueblo que no reacciona. Que acepta su realidad con resignación. ¿Para qué querés comer? Los pobres no tienen derecho a desayunar ni mucho menos a merendar. Con almorzar ya hay que agradecer a Dios. ¿Para qué querés comer? Palitos, galletitas y chipitas, eso no está bien. Confórmate con un plato de comida al día. En este país que cada vez más funciona todo al revés, ahora pasar hambre es una política de Estado.

Si tenés hambre, ¡aguantate! Trabajá para comer y así van educando a los niños desde niños. Para que querés comer y estudiar. Mejor ser esclavo del patrón. Si querés estudiar tenés que trabajar y si querés comer tenés que trabajar, esa es la mejor enseñanza que reciben en las escuelas, obedecer al que tiene más.

Los miserables no tienen derecho a comer porque siempre van a ser miserables, esa es la ciudad del futuro que plantea el Gobierno Colorado. Los privilegiados a la derecha y los miserables a la izquierda. Para este Gobierno, son los hijos de nadie y los nadies no tienen derecho a reclamar. Así que aguantate si tenés hambre.

clopez@abc.com.py