Belia: jueza ratifica procedimiento realizado por Fiscalía en casa de cambios

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó mediante su AI N° 131 el pedido de nulidad del acta de procedimiento, relacionado al allanamiento del 22 de setiembre de 2022 a la sucursal de Villa Morra del local “Panorama Cambios SA”, planteado por el abogado Silvio Ferreira Villamayor, defensor del exgerente Rubén Darío González Cantaluppi, en el marco del caso Belia.

El abogado Ferreira argumentó su pedido en que el procedimiento desplegado en el mes de setiembre de 2022 y encabezado, en Asunción, por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Isaac Ferreira “se halla plagada de irregularidades”.

De acuerdo con lo que argumentó el abogado defensor, “el allanamiento en si se llevaba de conformidad al mandamiento de allanamiento, es decir, se allanaban las oficinas y/o compartimentos de la sucursal de Panorama Cambios SA, hasta que en un momento dado se procede a realizar actos que anulan totalmente el procedimiento”.

Según el abogado defensor el fiscal Ferreira intervino oficinas que no estaban señaladas en la autorización firmada por la jueza Montanía. En este caso, Rubén Darío González Cantaluppi, exgerente de Panorama Cambios SA, está procesado por lavado de dinero en asociación criminal, por la Ley N° 1340/88 y el Código Penal.

Defensa alega violación de derechos y juzgado dice que se actuó según la ley

El abogado de González Cantaluppi, basó su pedido de nulidad en lo que señala el acta de procedimiento, en las páginas 11 y 12, en las cuales se hace mención a que llegó al lugar Tadashi Kataoka Shimizu, dueño del inmueble donde funciona la casa de cambios.

“Al ser consultado por los contratos de alquiler refiere que proveerá copia de los mismos. Posteriormente entrega copia de los contratos de alquiler a favor de Panorama firmados por Diego Alfredo Vera y Aragón Hernandez. También refiere que hay dos contratos de alquiler más, uno perteneciente al área del segundo piso donde funciona el comedor y las dos habitaciones continuas a este (en una de ellas se encontró el dinero), el que contaba con un contrato de alquiler a nombre de César Daniel Fretes Ávalos y otro, de una oficina ubicada en el primer piso a favor de Rubén Darío González Cantaluppi”, citó.

“En atención a la información proporcionada por el propietario, el fiscal le solicita su acompañamiento para la verificación de dicha oficina refiriendo que no contaba con la llave del sitio, por lo que «se dispone la apertura forzosa del mismo» por parte de la Senad”, acotó al respecto.

A este hecho, el abogado Ferreira hace referencia que no correspondía debido a que el fiscal “ordenó una apertura forzosa de un recinto privado con contrato de alquiler vigente, sin tener las atribuciones constitucionales y legales”.

En cambio, el agente del Ministerio Público sostuvo “ninguna investigación penal surge por capricho o por azar, las investigaciones preliminares, se realizaron en cumplimiento estricto de las normas procesales vigentes”.}

Además, amplió el fiscal Ferreira que el operativo “se realizó en base a informaciones procesadas dentro de las labores investigativas, las cuales indican que la mencionada casa de cambios, entre otras más, fueron utilizadas como plataforma de transacciones monetarias nacionales e internacionales entre miembros de la organización investigada”.

Por su parte, la magistrada Rosarito Montanía dijo “que mediante el Auto Interlocutorio N° 263, de fecha 13 de setiembre de 2022, se había ordenado el allanamiento de la casa de cambios denominada Panorama Cambios SA sucursal Asunción, y sus distintas dependencias” y “por ende los intervinientes tenían la debida autorización para forzar el acceso en caso de ser necesario”.

Exgerente de casa de cambios está preso

El exgerente de la casa “Panorama Cambios SA”, Rubén Darío González Cantaluppi, desde el mes de mayo último cumple prisión preventiva en el marco del caso Belia, pues según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín Palacios, alias Celular, a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.