Caso Belia: dan más tiempo a Fiscalía para indagar presunto lavado a través de casa de cambios

La Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrada por los magistrados Gustavo Adolfo Ocampos, Bibiana Benítez Faría y Andrea Vera Aldana, otorgaron una prórroga extraordinaria de cuatro meses, a través del AI N° 45, al fiscal antidrogas Isaac Ferreira en el caso Belia en cuanto a la arista de presunto lavado de dinero cometido por Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular.

De esta forma la nueva fecha para la presentación de requerimiento conclusivo, que le fue fijada al representante del Ministerio Público, es el 24 de julio de 2023 en lugar del 23 de marzo de 2023.

En esta arista de la pesquisa abierta en el Caso Belia, están procesados Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalo, Sara Marcela Zárate y Justo Gonzúlez, así como Wilfrido Raúl Caballero Vega, guardia de seguridad de la sucursal de Villa Morra de “Panorama Cambios SA”. En tanto que se encuentra prófugo el ex gerente de esta Rubén Darío González Cantaluppi.

En su petitorio dirigido al Tribunal de Apelaciones, el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Isaac Ferreira, señaló la necesidad de la ampliación del plazo investigativo en vista que precisa “colectar más elementos que permitan determinar con mayor exatitud la participación de estos (imputados) en el modus operandi y la posible participación de otras personas”.

Diligencias pendientes en el caso Belia

Por otra parte, el fiscal Ferreira especifió que aún quedan por concretarse la remisión de informes desde la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, así como informes desde la Interpol-Paraguay, igualmente está pendiente la respuesta del pedido de informe a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

También aguarda el informe de la Abogacía del Tesoro dependiente del Ministerio de Hacienda, además de los informe de entidades bancarias dependientes del Banco Central del Paraguay (BCP), así como de las casas casas de cambio; de la misma forma el Ministerio Público pidió informe a la Dirección Nacional de Aduanas, a la ANDE, a la Armada Paraguaya, a la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y otras entidades.

Ferreira añadió que están pendientes de realización la extracción de datos que están contenidos en los equipos informáticos como PC, tablets, discos duros, disco duro externo, pendrives, celulares, equipos de DVR, tarjetas sim y memorias extraíbles, que fueron incautados durante los operativos llevados a cabo en el marco del caso Belia, y la toma de testimoniales.

Sostuvo además el fiscal que todas las labores se ven dificultadas en su realización por la constante interposición de recursos por parte de la defensa.

Guardia y exgerente investigados

El guardia de seguridad de la casa “Panorama Cambios SA” Wilfrido Raúl Caballero Vega cumple actualmente prisión preventiva, según dispuso por AI N° 60 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, en el marco de la investigación por lavado de dinero derivada del caso Belia.

Caballero Vega se puso a disposición de la Justicia recién en febrero pasado, pero había sido imputado ya en setiembre de 2022 por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Isaac Ferreira, por los hechos punibles de lavado de dinero por el Código Penal, así como por asociación criminal y lavado de dinero por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias.

Igualmente, el exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

Dentro de la investigación y como consecuencia del hallazgo de la suma de US$ 1.500.000 en la sucursal capitalina de Panorama Cambios, fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.

Millonaria suma estaba oculta en casa de cambios

En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.