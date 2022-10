Caso Belia: recién ahora indagan sobre US$ 1,5 millones hallados en intervención a casa de cambios

El pasado 22 de setiembre, en prosecución del caso Belia, el fiscal antidrogas Isaac Ferreira allanó la sucursal de Villa Morra de “Panorama Cambios SA” y en una oficina ubicada en la planta alta fueron hallados G. 2.583.848.000, US$ 822.184, R$ 1.218.250 y 289 pesos argentinos, que totalizaron la suma de US$ 1.500.000.000.

Pese a la millonaria suma encontrada y que no estaba declarada en los libros de contabilidad, en esa ocasión no se abrió una causa para indagar el origen del dinero, sino hasta ayer, un mes después, ya que la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez dispuso su apertura y asignó a la pesquisa a la fiscala Fabiola Molas.

La millonaria suma, no declarada en libros de contabilidad, fue detectada durante los cinco allanamientos efectuados en sucursales de las casas de “FE Cambios SA” y “Panorama Cambios SA”, de Asunción y Pedro Juan Caballero, ante sospechas de que la estructura liderada por Miguel Ángel Servín, alias Miguel Celular, las habría utilizado para lavar el dinero ganado con el tráfico.

En aquella oportunidad encabezaron los procedimientos los fiscales Deny Yoon Pak, Isaac Ferreira, Fabiola Molas, Osmar Segovia, Guillermo Sanabria y Osvaldo García, todos de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Millonaria suma estaba distribuida y oculta en casa de cambios

En aquel procedimiento en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000; y por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.

Más procesados en el caso Belia

Dentro de la investigación y como consecuencia de lo hallado en la sucursal capitalina de Panorama Cambios, fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.

También fue imputado el guardia de seguridad de la casa de cambios, Wilfrido Raúl Caballero Vega (47), quien escapó luego de haber sido alertado y ayudado por los citados más arriba. En su apuro por salir del sitio, dejó olvidados su arma de fuego y dos cargadores con 17 municiones.

Igualmente, el exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

Tanto Wilfrido Caballero Vega como Rubén González Cantaluppi están prófugos e imputados por lavado de dinero por el Código Penal, así como también por asociación criminal y lavado de dinero, según lo establecido en la Ley N° 1.340/88. Además, sus cuentas corrientes en bancos, financieras y cooperativas fueron bloqueadas por orden de la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.