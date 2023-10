Caso Belia: otro revés para exgerente de casa de cambios, presunto colaborador de “Miguel Celular”

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través del AI N° 251 ratificó una vez más la medida de prisión preventiva para Rubén González Cantaluppi, exgerente de “Panorama Cambios SA”, cuya sucursal del barrio Villa Morra fue intervenida un año atrás en el marco del caso Belia, en que también está investigado el presunto narco Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular.

Los abogados Lucas David Ocampos Britos y Nelson Ruiz solicitaron la sustitución de la prisión preventiva para González Cantaluppi, en vista de que este ya fue acusado y la investigación culminó, por lo que los riesgos de fuga y obstrucción fueron desvirtuados. Asimismo, ofrecieron la caución personal de Milciades Ferreira Villamayor, además de las fianzas reales anteriormente ofrecidas, con lo que ya se supera el monto de G. 4.000 millones.

El fiscal de Narcotráfico Luis Said contestó a las pretensiones de la defensa indicando que González Cantaluppi fue acusado el 20 de julio pasado, como supuesto autor de lavado de dinero en asociación criminal, según la Ley N° 1.340/88, y lavado de activos del Código Penal, lo que refuerza el peligro de fuga atendiendo a los marcos penales que enfrenta, pues podrían llegar a 22 años de cárcel.

Por su parte, la jueza señaló que en una oportunidad anterior ya se había evaluado el arraigo e incluso el ofrecimiento de la caución real; sin embargo, para el juez Gustavo Amarilla persistieron en esa ocasión los peligros, por lo que dictó la prisión preventiva en mayo último. Para Montanía, estos no fueron desvirtuados con hechos nuevos, por lo que confirmó dicha medida.

Guardia y exgerente investigados en caso Belia

El guardia de seguridad de la casa “Panorama Cambios SA” Wilfrido Raúl Caballero Vega cumple actualmente prisión preventiva, según dispuso por AI N° 60 la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, en el marco de la investigación por lavado de dinero derivada del caso Belia.

Caballero Vega se puso a disposición de la Justicia recién en febrero pasado, pero había sido imputado ya en setiembre de 2022 por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Isaac Ferreira, por los hechos punibles de lavado de dinero por el Código Penal, así como por asociación criminal y lavado de dinero por la Ley N° 1.340/88 y sus modificatorias.

Igualmente, el exgerente de Panorama Cambios Rubén Darío González Cantaluppi (55) fue encausado por la Fiscalía, pues, según datos que manejan los investigadores, este habría ayudado a Miguel Ángel Servín a introducir el dinero ganado a través del narcotráfico al sistema financiero legal cuando gerenciaba el establecimiento.

Dentro de la investigación y como consecuencia del hallazgo de la suma de US$ 1.500.000 en la sucursal capitalina de Panorama Cambios, fueron imputados los empleados del local Juan Carlos Martínez Núñez, César Daniel Fretes Ávalos, Sara Marcela Zárate y Justo González, por frustración de la persecución y ejecución penal, como autores.

Millonaria suma estaba oculta en casa de cambios

En el allanamiento del 22 de setiembre en la sucursal de Panorama Cambios de Villa Morra, los intervinientes del Ministerio Público y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) detectaron que los billetes de guaraníes, dólares, reales y pesos argentinos se encontraban ocultos en distintos espacios. La entonces fiscala general, Sandra Quiñónez, había ordenado una investigación sobre el origen del dinero.

Así, en un modular con doble fondo se encontraron G. 1.450.000.000, R$ 1.212.000 y US$ 640.000; en la parte superior del modular estaba la suma de US$ 30.240; en una mochila se hallaron otros G. 1.000.000.000, en tanto que dentro de un maletín negro había G. 133.166.000 y US$ 151.935.

También, dentro de un sobre de manila con la inscripción “César Fretes” se encontraron 105 pesos argentinos, R$ 2 y G. 181.000 y, por último, en un sobre de color rojo, con la inscripción “Experiencia”, había 184 pesos argentinos, R$ 6.248, G. 501.000 y US$ 9. Todas las cifras en efectivo.