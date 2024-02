“Cartes tiene un problema mental grave”, afirma Yolanda Paredes

La oposición sigue sosteniendo que detrás del tratamiento de la pérdida de investidura de la senadora Kattya González está el expresidente de la República Horacio Cartes. Una de las referentes, Yolanda Paredes, senadora del Partido Cruzada Nacional (PCN) señaló que le preocupa el mensaje político del presidente del Partido Colorado.

“El mensaje es cállense, no hablen más porque o sino los vamos a sacar. Es una indirecta de un plan nefasto”, sostuvo.

Agregó que Cartes va a eliminar a todos los que estén en su camino y que es un “mensaje de la mafia” donde quieren acallarlos de manera política. “Echar diputados o senadores es mita`i recreo para ellos”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además cree que se está gestando una condena contra su esposo, el excandidato presidencial Paraguayo Cubas, para que no llegue a las elecciones de 2028.

Lea más: Caso Kattya González: “No hay méritos para una pérdida de investidura”, dice Éver Villalba

Para Yolanda Cartes tiene un problema siquiátrico

Paredes considera que Cartes tiene un problema mental grave. “En su mente él sigue siendo el presidente. Tiene un problema siquiátrico por su sed de poder”, resaltó.

A su criterio Santiago Peña no resuelve temas candentes, “para eso andate al quincho” (en alusión a la casa de HC). “Los discursos de Cartes demuestran quién tiene la lapicera”, dijo.

Explicó que Honor Colorado es especialista en distraer como en este proyecto contra Kattya, “en vez de analizarse la ley contra el nepotismo o la negociación sobre Itaipú”.

Lea más: Cartistas y satélites concretarían hoy plan para echar a la senadora Kattya González

La gente está desesperanzada, afirmó

En cuanto a la reacción de la gente, Yolanda expresó que las personas están deprimidas y solo piensan en su bolsillo. “El ciudadano no tiene ni la mas mínima esperanza. Yo siendo senadora no sé hacia donde ir y no sabemos qué vamos a hacer”, lamentó.

“Creo que ya tienen fácilmente los 30 votos. En diciembre ya tenían”, en referencia a lo que precisan los cartistas para echar a Kattya.