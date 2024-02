Bachi dice que Kattya González “tiene que convencernos”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) defendió el pedido de retiro de investidura de la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) que presentó ayer y que hoy será tratado en una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores.

“Hay que asumir, hay un libelo presentado bastante voluminoso, tiene 75 hojas”, dijo el senador Núñez, quien argumentó que el hecho de que la senadora González haya sido una de las legisladoras más votadas en las últimas elecciones generales no la puede proteger.

“Puedo tener 400.000 votos, pero eso no me da derecho a la impunidad”, afirmó.

La Comisión Permanente del Congreso convocó a una sesión extraordinaria del Senado para este miércoles, a pedido de la bancada cartista y sus aliados, para tratar primero la anulación de la reglamentación impulsada por el propio cartismo en diciembre para elevar a 30 el número mínimo de votos requeridos para expulsar a un senador y luego el pedido de pérdida de investidura de la senadora González, una de las voces más críticas hacia el oficialismo cartista en la Cámara Alta.

“Debe demostrar” su inocencia

El senador Núñez afirmó que “se presume la inocencia” de la senadora González, “pero esa persona en un juicio político debe demostrar que estas 75 hojas (...) no es verdad (sic)”.

Los cartistas acusan a Kattya González de mentir sobre la obtención de sus títulos de maestría y de doctorado, a pesar de que la Universidad Columbia, que emitió esos diplomas, defendió su autenticidad.

También la acusan de tráfico de influencia por el comisionamiento a su despacho y la solicitud de complementos salariales para el funcionario de Contraloría José Luis Torales, aunque la Contraloría General de la República haya dicho que actuó conforme a la ley.

Agregan denuncias sobre la contratación en su despacho del policía César Augusto Portillo, a quien -afirman- la senadora “expuso” para participar en actividades partidarias, y de María Soledad Blanco, cuyas planillas de asistencia fueron supuestamente firmadas por la senadora mientras la funcionaria estaba de viaje.

“Los medios decían...”

El senador cartista intentó minimizar el hecho de que su bancada buscará hacer caso omiso a un cambio en la reglamentación que ese mismo sector instaló al elevar a 30 el número de votos necesarios para expulsar a un senador.

“Los medios generalmente decían que tiene que ser por mayoría simple, que se tiene que respetar la Constitución Nacional”, dijo. “Hasta en el común de la gente eso está instalado, se puede suspender con 30, pero se te puede echar con 12″, acotó.

Agregó que “colegas del periodo anterior echaron a cinco parlamentarios” sin causal o con “causal muy débil, que no era ni para suspensión”.

Comentó que a las 09:00 habrá una “reunión preparativa” de su bancada antes del inicio de la sesión extraordinaria del Senado, marcada para las 10:00.

Agregó que los “fiscales acusadores” en el juicio a González serán el senador colorado cartista Derlis Maidana y el legislador Dionisio Amarilla, expulsado ayer del Partido Liberal Radical Auténtico.

“Va a ser interesante la exposición de los motivos, para que tengamos el cuidado de no cometer (los actos que atribuyen a González)”, dijo el senador Núñez. “Precisamente es una de las cuestiones que se están criticando, los cargos de favor, que se le está pagando a personas que no concursaron, que no asisten, que viajan”, detalló.

Afirmó que el cartismo cuenta con los votos para expulsar a la senadora González y que ella “tiene que convencernos de lo contrario; tiene que demostrar que los documentos no dicen la verdad”.