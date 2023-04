Billetaje echa por tierra la excusa de “sobredemanda” que había dado VMT

La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) reveló que no existe un aumento de la cantidad de pasajeros, tal como lo había dicho el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, en un intento de justificar las decenas y decenas de pasajeros esperando buses en las paradas y tratando de negar las “reguladas”. Sánchez dio la excusa de la “sobredemanda” cuando anunció que el Gobierno reforzó el servicio con 60 buses del Estado que trabajarían en horas pico.

De hecho, esa supuesta mayor demanda es la que que ha mantenido el VMT en los últimos meses, divulgando incluso reportes de la cantidad de validaciones. Lo que en esos meses no se sabía era que no eran pasajeros reales los que hacían las validaciones, sino que “fantasmas”.

Opama, en conferencia de prensa, publicó los hallazgos detectados tras analizar los datos del billetaje electrónico obtenidos vía amparo. Belén González, vocera de la organización, indicó que se observa un mismo promedio de cantidad de tarjetas que realizan las validaciones en este 2023 respecto al 2022.

Sin embargo, con pocas tarjetas se tuvo un aumento sostenido de los “pasajeros fantasma”, y de esta manera, se estima que se falseó la base de datos del billetaje electrónico para maquillar la cantidad de usuarios y por ende, disparar los subsidios mensuales.

Tampoco se aprecian variaciones importantes en esas cantidades en el reporte enviado al Congreso, a fines del año pasado. Las cifras de aquel informe (ver cuadro) no coinciden con los números divulgados en el portal del Viceministerio, hace unos meses.

Lea más: Opama: buses no cumplían itinerario y daban vueltas en círculo cargando pasajeros “fantasma”

Subsidio a transportistas se incrementa cada año

Cabe recordar que en los últimos tres años triplicaron los desembolsos de subsidios a transportistas. En 2020, la transferencia fue de US$ 10 millones; 2021, US$ 21 millones y a noviembre del 2022, el monto trepó a US$ 34 millones.

Este incremento es muy criticado por diversos sectores, teniendo en cuenta que ese aumento no va acompañado de un mejor servicio. Al contrario. Existe una queja generalizada de usuarios que deben soportar tediosas esperas de los colectivos y luego, viajan hacinados.

En este contexto fue que usuarios se organizaron y manifestaron. Además, se recurrió a la justicia para conocer la normativa de frecuencia y multas aplicadas, asimismo los datos del billetaje electrónico.

Así se descubrió que se legalizaron las “reguladas” y posteriormente se ablandaron las multas de 45 a 10 jornales por cada infracción.

Lea más: Transporte ablandó las sanciones a empresas por incumplir frecuencias

Juzgado convoca a Cetrapam a una audiencia

El juzgado en lo laboral del 1° turno de San Lorenzo admitió la demanda planteada hace dos semanas por Milena Gómez con el abogado Jorge Rolón Luna sobre calificación de huelga ilegal, por la disminución de frecuencia de colectivos, contra el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam). Citan a los involucrados a una audiencia para el lunes 17 de abril.