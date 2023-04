Opama: Viceministerio de Transporte no descubrió mafia del billetaje “por falta de ganas”

Según explicó uno de los miembros técnicos de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), el Viceministerio de Transporte cuenta con todos los datos de las validaciones en tiempo real, además de los recursos, por lo que la única explicación de no haber hecho el análisis de datos es que no lo hicieron por falta de ganas.

“Los datos en crudo tienen en tiempo real, validación en tal colectivo, fecha, hora, GPS. Si el Viceministerio no hizo este análisis, no fue por falta de competencia técnica, fue por falta de ganas. No todos, pero hay muchos análisis, como por ejemplo las tarjetas que más gastaron, tomaron minutos”, explicó Mauricio Benítez.

Dijo que tras el análisis que realizaron, lo que se puede ver a simple vista es que las empresas inflan la cantidad de pasajeros para justificar el subsidio. “Lo que podemos garantizar es que están inflando el número de pasajeros. El motivo es cobrar más subsidio. Si hay alguna otra maña, hasta ahora desconocemos”, explicó en contacto con radio Cardinal.

Cuestionó además que el Viceministerio entregó los datos sin documento alguno que explique cada una de las columnas de las tablas en las que figura al información, lo que podrían haber hecho para facilitar el análisis.