Posible lesión de confianza en Petropar tras fracaso del contrato de Lafarja

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, confirmó ayer a una emisora de la capital que la empresa a su cargo sigue sin reclamar el pago de US$ 1,5 millones a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, luego de que la firma no presentara la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl.

La firma de la deportista contrajo esta obligación con la petrolera pública en una declaración jurada de mantenimiento de oferta, que es un documento que presentó como parte de su propuesta, y se le debía reclamar en caso del incumplimiento en la presentación de la póliza de fiel cumplimiento del contrato, que fue el motivo de la rescisión.

El diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) informó que las autoridades de la estatal podrían ser investigadas por el posible hecho punible de lesión de confianza si no reclaman garantía establecida en la declaración jurada de la oferta de Lafarja.

Lea más: Acorralado, Petropar tuvo que cancelar escandaloso trato firmado con Andrea Lafarja

“Se debe hacer el reclamo de la garantía. La empresa estatal tiene la obligación legal de ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, y si no lo hace, podría violarse una norma y perjudicar las arcas de la institución. Entiendo que ambos elementos son suficientes para evaluar la lesión de confianza”, expresó.

Titular de Petropar dice que “evalúan” para “intimar o enjuiciar”

Por otro lado, el titular de la petrolera pública señaló que la evaluación del reclamo de esta garantía está en el área jurídica de la estatal, donde se definirá si se le tiene que intimar o enjuiciar a AP SA. “Está en el área jurídica de Petropar la evaluación de si se le tiene que intimar o enjuiciar, digamos, en función a la póliza de mantenimiento de oferta, que es 3% de la oferta total”, expresó Jara a la 1080 AM.

Sobre este caso, Espínola señaló que el presidente de la estatal no estaría “analizando” enjuiciar a la firma de Lafarja, “si hubiesen rechazado una simple declaración jurada como garantía”. Es que si la firma de la deportista hubiese presentado una póliza de seguro o una caución bancaria como garantía de mantenimiento de su oferta, Petropar debía reclamar los US$ 1,5 millones a una aseguradora o a algún banco de plaza, pero como presentó una declaración jurada, la empresa estatal debe reclamar ese pago a AP SA. “Ojalá que esto no termine en el oparei, cuando se debería reclamar la póliza”, expresó el diputado.

Lea más: Sospechoso silencio en Petropar sobre el pago que debían reclamar a Lafarja

Llamativamente, Jara señaló que el área jurídica de la estatal esté estudiando el caso, cuando el pliego de bases y condiciones (PBC) establece claramente que el pago de la declaración jurada de mantenimiento de oferta debía reclamarse en caso de incumplimientos “contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la convocante (Petropar), sin que ésta tenga que justificar su demanda”.

Lea más: Director de Petropar no se da por enterado sobre US$ 1,5 millones que deben reclamar a firma de Lafarja

Entre los incumplimientos que se mencionan en el PBC para exigir dicho pago figura justamente la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, exigencia que la empresa desatendió y, justamente por eso, se le canceló su contrato.

Recordemos que la empresa AP SA fue beneficiada para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico; es decir, por un monto máximo de US$ 51,5 millones. Pero Petropar rescindió el 20 de octubre último el contrato firmado, porque la firma no presentó la garantía de fiel cumplimiento.