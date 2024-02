Transporte dice que es severo ante reguladas, pero en paradas se ve lo contrario

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT) rompió el silencio tras una visita sorpresiva de ABC a su despacho. El objetivo era conocer sus comentarios sobre la movilización de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama), la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) del viernes 9 de febrero último.

El principal reclamo de los usuarios y de los trabajadores es la falta de control de frecuencias, pues la gente debe soportar largas esperas por los colectivos en las paradas, sin refugio del sol ni de las lluvias.

Al respecto, Guido Benza indicó que aplica severas sanciones a las concesionarias. “Cuando una empresa no cumple con el rendimiento operativo, la sanción es no pagar el subsidio”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que el mes pasado, cuatro empresas no cobraron, sin precisar cuáles.

Lea más: Viceministerio de Transporte comparte vías para reclamos y la ciudadanía contesta

La sanción se considera severa teniendo en cuenta que el subsidio se otorga por cada boleto vendido y representa la mitad de la recaudación estimada para cubrir los costos de la prestación y obtener ganancias.

Pese a la connotación del mensaje de la máxima autoridad en Transporte del Paraguay, los testimonios de los pasajeros coinciden en que no aprecian una mejora del servicio, al contrario, sospechan que no son severas las sanciones por reguladas y por ello, “tranquilamente persisten”.

Las paradas de los colectivos se aprecian abarrotadas de pasajeros y que en las unidades, los usuarios viajan hacinados.

Lea más: En cuatro años, casi se quintuplicó el subsidio al transporte público

Además, conforme a los informes de subsidios publicados en el portal de Transporte, cada vez aumentan más, quintupló en los últimos cuatro años.

Al ser insistido sobre este panorama que se aprecia y sienten los usuarios en las calles, el viceministro respondió que “hay muchos desafíos, sabemos que el servicio está sentido, para eso estamos trabajando, lastimosamente lleva su tiempo”.

“Todo lo que estamos haciendo es para que el ciudadano tenga el mejor servicio, que es lo que queremos”, recalcó.

Seguidamente, mencionó que las denuncias ciudadanas son importantes para aplicar sanciones a aquellos transportistas infractores, mientras con su equipo sigue trabajando en el software para poder controlar en tiempo real y desarrollar auditorías con el Centro de Monitoreo del Billetaje.

Conforme a la descripción de los trabajos que realiza, que son de interés de Opama pero no participa, rechazó que sea por su impedimento y que tiene apertura.

Lea más: Transporte rechaza la denuncia de Opama

Al respecto, desde Opama se apuntó a que una gestión no se puede basar en negaciones, pues así, sospecha que no tendría frutos.

Opama critica “ceguera” de Peña

Mauricio Maluff, de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), lamentó que el presidente Santiago Peña se encuentre “ciego” del pésimo servicio del transporte público. Las declaraciones las brindó ayer, luego de que el viceministro de Transporte, Guido Benza, afirmara que hay apertura y transparencia en su gestión.

Benza rechazó las denuncias de Opama que aspiran integrar los consejos de Tarifa Técnica y del Billetaje, espacios que definen los subsidios y otros datos claves en el funcionamiento del sistema. Siquiera se crea una instancia para atender sus demandas, razón por lo que los integrantes de la asociación salió a las calles.

“Puede negar todo lo que quiera, pero ‘por sus frutos los conoceréis’ dice el evangelio. ¿Alguna vez presentó su plan para mejorar el sistema de transporte? ¿Convoca a reuniones con los pasajeros? ¿Comparte datos sobre cuál es la situación en el sistema? ¿Responde a los pedidos de acceso de información que le hacemos, como por ejemplo el pedido sobre el cumplimiento de los requisitos para el pago del subsidio?”, ironizó Maluff.

Por otra parte, calificó de positivo que el Viceministerio de Transporte reporte que trabaja en operar el Centro de Monitoreo del billetaje ne un 100% de su capacidad. Sin embargo, observó la falta de publicidad de los datos generados mediante el cobro electrónico.

Cabe recordar que hace casi un año, se descubrió el caso de pasajeros fantasma mediante una denuncia con un video viral, y que coincidió con el suministro de información obtenido vía amparo con el cual se comprobó que con pocas tarjetas de realizaban miles de pagos de pasajes (validaciones).

Por otra parte, criticó que Benza desconozca el costo de las tarjetas que pagaría el Estado para que los estudiantes accedan al medio pasaje, tal como lo garantiza la ley del boleto estudiantil.

Lea más: Pasajeros y choferes se unen al grito de “ministra, basta de chatarras"

“Dice que no sabe quién va pagar las tarjetas de los estudiantes ni cuánto van a costar, materia que por ley le compete a él como viceministro de transporte, no al Ministerio de Educación. Su gestión no va a mejorar a base de negaciones”, dijo.

“Plantan” a choferes

El viceministro de Transporte, Guido Benza, “plantó” a los choferes de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) en la reunión convocada con representantes de otras instituciones del gobierno pra atender la denuncia violación de sus derechos laborales por parte de sus patrones, quienes cobran subsidios del Estado.

Gerardo Giménez, presidente de la Fetrat, lamentó la falta de voluntad de política para atender sus denuncias y de trabajar para mejorar sus condiciones laborales.

Lea más: Ocultando datos, Peña subsidió por US$ 46 millones al transporte público

“Con esta acción demuestra que no tiene la capacidad de afrontar la deficiencia total del transporte y vamos a convocar otra vez a los compañeros para tomar algunas medidas al respecto”, dijo.

Desde la oficina de Transporte se reportó que sólo llegó con demora y que se había avisado, pues se encontraba en una reunión en el Banco Mundial. Al respecto, Giménez comentó que esperaron una hora Benza, razón por la que se retiraron del sitio.

En el encuentro estaban representantes del Ministerio de Trabajo, transportistas y del seguro social.