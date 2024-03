Santiago Peña niega suba del pasaje pero Cetrapam amenaza con más reguladas

Santiago Peña indicó que “no se evalúa” una variación del precio del pasaje del transporte público del Área Metropolitana. Las declaraciones las brindó ayer, en un evento desarrollado en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La máxima autoridad del Ejecutivo fue abordada sobre el precio del pasaje que paga el usuario luego de que se conociera la disconformidad del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) sobre el resultado de la Tarifa Técnica que hizo el Gobierno. Los transportistas advirtieron de la necesidad de un ajuste, de lo contrario habrá “mayor deterioro” del sistema de transporte.

Así se pudo conocer luego de que ABC acceda a una copia del acta de la última sesión del Consejo de la Tarifa Técnica de Pasajeros del Transporte Público, encuentro desarrollado el miércoles 13 de marzo pasado. La instancia se encuentra integrada por instituciones públicas y los transportistas, y es la misma a la que desea incorporarse la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana (Opama) para conocer sobre las decisiones adoptadas.

La advertencia de Cetrapam

En el documento se dejó constancia de la advertencia de Cetrapam, que coincide con un reciente aumento del combustible y de las reiteradas quejas de pasajeros sobre las excesivas reguladas de las frecuencias de buses.

El representante de Ucetrama, Andrés Mallada, comentó ayer a ABC que lo asentado en el acta “sólo fue una discusión, normal entre partes, y que no pasó a mayores”. Insistió que no se pidió un aumento del precio del pasaje.

Sin embargo, reconoció que es necesario un ajuste para que los empresarios dispongan de flujo de caja para mejorar la prestación. Comentó que los buses deben pasar por las paradas cada diez minutos, en horario pico, lo cual no se está cumpliendo.

Por otra parte, calificó de irresponsable a Rolando Zuccolillo, presidente de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) por informar a la prensa sobre un pedido de suba de pasaje “que no existe”, pese a que seguidamente el propio Mallada admitió que los pasajeros aguardan mucho más de lo habitual por los colectivos en las paradas, en medio de una ola de calor.

Cabe recordar que las decisiones del Consejo no son transparentes, pues no permiten la participación de la ciudadanía ni son transmitidas las sesiones de manera virtual. De esta manera, la discusión del monto del subsidio y del precio del pasaje quedan prácticamente entre cuatro paredes.

Dinatran analizará luego de Semana Santa

Luis Fernando González, de la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatran), informó que después de Semana Santa se analizará el reajuste del pasaje de corta, mediana y larga distancia, entre un 10% y 15%, planteado por la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional.

González comentó que se acordó con el gremio, cuyo representante es Humberto Rodas, que se analizarán los componentes que inciden en el precio del pasaje.

“Es un tema urgente pero se acordó analizar luego de Semana Santa, no hubo mayor inconveniente en ese sentido”, afirmó.

Agregó que en los días santos se liberan los horarios de los buses, “lo cual estimo que de cierta forma y con el flujo de pasajeros se compensa la estructura de costos de la prestación”, dijo.

Por otra parte, recordó que el cálculo para definir el precio del pasaje es similar a la prestación del Área Metropolitana pero un poco más complejo.

No subirá más el combustible en dos meses

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que no subirán más los precios de los productos de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), en los próximos dos meses. Así lo afirmó tras una conversación con la prensa, durante el acto de reinauguración del museo de la Conmebol.

“Nosotros ya no vamos hacer ningún ajuste, ya no vamos aumentar. Por los próximos dos meses no visualizamos ningún aumento”, aseguró la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

Agregó que el ajuste “se debió realizar por una cuestión de reposición del stock y lo que llegó vino a precio más caro”. La actualización de los precios de Petropar se había anunciado el jueves 14 de marzo último.

Todos los emblemas habían presentado una variación en las cotizaciones de sus productos. En particular, el incremento del precio del diésel tipo III (común) se constató un aumento de G. 600 en emblemas privados y en G. 490 la petrolera estatal (Petropar), el cual tiene impacto en los costos de la prestación de los transportistas y en toda la cadena logística, que a su vez impacta en la canasta familiar.

Al respecto, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira había opinado que las cotizaciones internacionales del diésel registraron importantes reducciones desde mediados de febrero, por lo que la suba del precio de este carburante en el mercado interno no se estaría justificando.