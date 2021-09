Hans y el erizo

El pintor Hans Hoffmann nació hacia 1545 en Nuremberg, se hizo conocido por sus copias de obras de Durero, que admiraba al punto de reproducirlas obsesivamente, y fue pintor de la corte de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Praga, donde murió hacia 1591-92.

El poeta W. S. Merwin (William Stanley Merwin) nació en Nueva York en 1927, se crió en Nueva Jersey y Scranton, Pensilvania, y escribió durante décadas poemas sin puntuación en su casa, en medio de un bosque de palmeras de la costa norte de Maui, donde murió a los 91 años de edad.

Aunque Hoffmann es recordado principalmente por sus retratos de animales, su inspiración inicial no eran los animales sino los estudios de animales de su ídolo, Durero. Hacia 1584, Hans Hoffmann dibujó el erizo que reproducimos en esta página. Al dibujarlo, vio por vez primera al erizo real, y por eso nosotros hoy vemos a Hans en su erizo, según escribe W. S. Merwin en el siguiente poema.

Identidad

Por W. S. Merwin

(Traducción de J. Sorel)

Cuando Hans Hofmann se convirtió en erizo

en algún lugar de una Alemania

que ha desaparecido con sus bosques y setos

Shakespeare debía ser un joven actor

que daba sus primeros pasos en un país

que solo era una palabra para Hans

que había aprendido de aquellos que pintaron animales

escuchando hablar de ellos sin nunca haberlos visto

u observando sus cadáveres con la muda

y perdurable luz de la muerte por siempre inmóvil

retenida en su piel o sus plumas

colgando o acostados en una mesa

y de aquellos que habían acomodado

cadáveres de animales como si aún siguieran vivos

volando o caminando pero este erizo

estaba allí tan vivo como él

mirándolo a él con su pincel

de pelo de camello y su tenso pergamino

de piel de oveja mientras él se fijaba

en cada una de las filosas púas y cada uno

de los negros bigotes del largo hocico vivo y esas garras

aplanadas y largas hechas para rodar

y sentir el envés oscuro de las piedras y cuando Hans lo supo

se convirtió en el Hans que íbamos a ver

Identity

By W. S. Merwin

When Hans Hofmann became a hedgehog

somewhere in a Germany that has

vanished with its forests and hedgerows

Shakespeare would have been a young actor

starting out in a country that was

only a word to Hans who had learned

from those who had painted animals

only from hearing tales about them

without ever setting eyes on them

or from corpses with the lingering

light mute and deathly still forever

held fast in the fur or the feathers

hanging or lying on a table

and he had learned from others who had

arranged the corpses of animals

as though they were still alive in full

flight or on their way but this hedgehog

was there in the same life as his own

looking around at him with his brush

of camel hair and his stretched parchment

of sheepskin as he turned to each sharp

particular quill and every black

whisker on the long live snout and those

flat clawed feet made only for trundling

and for feeling along the dark undersides

of stones and as Hans took them in he

turned into the Hans that we would see

W. S. Merwin nació el último día de setiembre; este próximo jueves será su aniversario. Hans Hoffman, cuyo dibujo «Ein Igel (Erinaceus roumanicus)», circa 1584, ilustra esta página, fue el principal representante del llamado «Renacimiento de Durero». Al igual que Hans Hoffman, Alberto Durero (Albrecht Dürer) nació en Nuremberg, pero varias décadas antes que él, en 1471; este año celebramos cinco siglos y medio de su nacimiento. Con su obra, sin saberlo, Durero enseñó a Hoffman a mirar, y así hoy los tres nos siguen enseñando a mirar a todos nosotros.

juliansorel20@gmail.com