Violencia en la frontera seca: En menos de un mes y medio 22 personas murieron de forma violenta

El espiral de violencia y el reguero de sangre no se detienen en la frontera seca que divide a Paraguay de Brasil. A pesar de las medidas de control anunciadas, cada nuevo episodio violento es el preámbulo y anuncio de otro, en una ola que no se detiene.

La noche del 25 de setiembre, un brasileño identificado como Rogerio Laurete Buosi (26) fue hallado ensangrentado encima de un colchón y con rastros de disparos en la cabeza. El hecho se produjo en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Nueva de Pedro Juan Caballero. A un costado del cuerpo se encontró un escrito que decía “Não robar na frontera. Ass. Jus Front”, es decir “No robar en la frontera. Firma: Justicieros de la Frontera”.

Dos días después, Jorge Ortega García (27), fue acribillado a tiros de fusil al llegar a un taller ubicado en el barrio Jardín Aurora. Según testigos, los autores se encontraban a bordo de un automóvil de color gris, del que descendieron tres hombres con fusiles en mano y acabaron con la víctima. En la escena se hallaron varios casquillos de calibres 5.56 y 7.62. Eso fue poco después del mediodía.

Decapitado

Mas tarde ese mismo día, en las cercanías del Destacamento Militar, fue hallado un cuerpo decapitado que posteriormente fue identificado como Carlos Limar de Souza Lima (39), oriundo de la ciudad de São Paulo, Brasil y que según los datos era amigo de Rogerio Laurete Buosi (26).

En el lugar del hallazgo había escrito atribuido a los “Justicieros de la Frontera”: “NOIS DO CRIME ESTAMOS DEIXANDO CLARO, QUE NAO IREMOS MAIS ADMITIR COVARDIAS COMETIDAS POR ESSE JUSTICIEROS. SEJA LA QUEM FOR. ASS CRIME”. Cuya traducción al español es “Los del crimen, dejamos en claro que no vamos a seguir admitiendo las cobardías cometidas por esos justicieros, sean quienes sean. Firma: Crimen”.

Horas antes del hallazgo, la Policía allanó una casa ubicada en el barrio Defensores del Chaco, donde encontraron un pasaporte perteneciente a la víctima. La casa allanada era alquilada por Julio César Ocampos, quien está desaparecido.

Un roce y una muerte

El 30 de setiembre, Fabián Fernando Franco Arar (31) al pasar dio un golpe al guardia de seguridad de una casa de cambios ubicada en el centro de Pedro Juan Caballero. Este reaccionó y tras un forcejeo, acerrojó su escopeta y disparó contra el hombre, quien tras dar algunos pasos cayó desvanecido y murió en el sitio. El guardia identificado como Rafael Robles Rodas, quedó detenido y alegó haber disparado en legítima defensa, pero a criterio del Juzgado no fue así y dispuso su prisión preventiva y su remisión a la cárcel.

Ese mismo día y cuando faltaban pocos días para las elecciones municipales, el 30 de setiembre, un grupo de cuatro activistas sociales y que se postulaban a la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero volvían de la casa de los dos diputados por el departamento de Amambay, Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA) y Juan Silvino Acosta (ANR), donde encabezaron un escrache por que los parlamentarios habían votado a favor de la ley que penaliza la invasión de inmuebles.

Decidieron quedarse en una bodega ubicada en el barrio Mcal. Estigarribia, hasta donde llegaron dos sicarios con pistola en mano y comenzaron a disparar conta la humanidad del abogado Néstor Ramón Echeverría, quien cayó muerto en la vereda. Otro de ellos, el también abogado, Ricardo Villalba, resultó herido, mientras los otros huyeron del lugar. Se presume que el crimen tiene trasfondo político.

El 3 de octubre, dos jóvenes de nacionalidad paraguaya que se encontraban desaparecidos, fueron hallados muertos en un área rural del lado brasileño. Se trata de Marcelo Adrián Benítez Ortiz y Cornelio Ramón Jara Bogarín, quienes el 29 de octubre fueron a la zona de la colonia Estrella a llevar una camioneta Toyota Fortuner con intenciones de venderla y desde esa fecha nada se sabía del paradero de ambos.

El 8 de octubre, el comerciante y vereador (concejal municipal) de Ponta Porã, Farid Afif, fue ultimado a balazos frente a una concesionaria de vehículos ubicada en la línea internacional (lado brasileño). El político fue atacado por un solitario sicario que se movilizaba a bordo de una motocicleta.

El cuádruple asesinato

En la madrugada del 9 de octubre, cuatro jóvenes que salían de una fiesta de cumpleaños abordaron una camioneta Chevrolet Trailblazer, robada en Brasil y que era utilizado por Osmar Vicente Álvarez Grance, alias “Bebeto”, fueron atacados por un grupo de tres sicarios que se encontraban esperando en las afueras del salón de eventos. Además de “Bebeto” murieron Haylee Carolina Acevedo Yunis (hija del gobernador de Amambay, Ronald Enrique Acevedo y la que al día siguiente sería electa concejal municipal de Pedro Juan Caballero, Carolina Yunis Acevedo), Rhanye Jamilly Borges y Kaline Reinoso de Oliveira (las dos son de nacionalidad brasileña y se habían mudado a la frontera para estudiar medicina).

El ministro del interior Arnaldo Guizzio dispuso el envío de efectivos policiales a la zona para reforzar la seguridad y pese a ello, los casos de sicariato seguían ocurriendo.

Tal es así que el 12 de octubre cerca del mediodía el suboficial superior Pastor Miltos Duarte (49) fue atacado a tiros en la localidad de Karapa´í, departamento de Amambay. El agente se desempeñaba como subjefe del Puesto Policial de Pacola y era compadre del exdiputado suplente Carlos Rubén Sánchez, alias “Chicharó”, quien fuera asesinado el 8 de agosto en el interior de su casa ubicada en Pedro Juan Caballero.

Policía asesinado a tiros

Ya en horas de la noche, en Pedro Juan Caballero, otro agente de la Policía fue ultimado a tiros cuando se desplazaba a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage, color gris. Se trata del suboficial primero Hugo Ronaldo Acosta, quien prestaba servicios en la Comisaría 10 de Cruce Bella Vista, también en el departamento de Amambay.

Ataque a un concejal y muerte de un vecino

Al día siguiente, el concejal municipal de Capitán Bado, Ismael Valiente, se encontraba tomando tereré en frente de la casa de Juan Bosco Gómez, ubicada en el barrio San Roque de Capitán Bado, cuando se acercaron dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes dispararon a mansalva en contra de los presentes. Los disparos impactaron, en su mayoría en la humanidad de Gómez, hiriendo al edil y además a Hermenegildo López, un octogenario que es vecino del lugar y que salía frente a su casa. Los tres fueron auxiliados al Centro de Salud donde se constató el deceso de Gómez, mientras López y Valiente resistieron a las heridas.

Durante un allanamiento la Policía halló evidencias relacionadas al crimen, pero no se sabe nada del autor.

Disparos en la cabeza

En la madrugada del 17 de octubre, Derlis David Sánchez Ayala (23) fue hallado muerto con disparos en la cabeza, al costado del camino vecinal de la colonia Ybypé, a unos 15 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Con el cuerpo se encontró a se encontró un panfleto escrito a mano y en portugués que decía “3 meninas inocentes. Quede exemplo. PJC”. Básicamente, la traducción sería “Tres niñas inocentes. Que quede de ejemplo en Pedro Juan Caballero”.

Quema de archivo

El crimen sería como una “quema de archivo”, considerando que la víctima contaba con orden de captura por el cuádruple asesinato ocurrido el 9 de octubre pasado y la Policía, días antes de su muerte, había allanado su domicilio ubicado en el barrio Jardín Aurora. En la oportunidad habían incautado prendas de vestir y proyectiles vivos calibres 5.56 y 7.62 similares a los hallados en la escena del cuádruple homicidio.

Sicariato contra abogado

Transcurría la tarde del 25 de octubre cuando la noticia de otro crimen volvía a sacudir a la ciudad. Dos hombres a bordo de una moto llegaron a la casa ubicada en el barrio Don Bosco donde el abogado Joel Ángel Villalba Agüero (45) se encontraba hablando con su padre. El que iba como acompañante comenzó a disparar contra el letrado, que herido corrió hacia el patio. Su atacante descendió e ingresó detrás de él hasta matarlo con más disparos. El padre de la víctima resultó herido, pero sin gravedad.

Testigos dijeron a los intervinientes que escucharon al abogado discutir con alguien por teléfono, pero desafortunadamente el aparato telefónico no fue hallado en la escena, por lo que no se descarta que los sicarios se lo hayan llevado. La víctima contaba con antecedentes por tráfico de drogas en Brasil y había sido expulsado del vecino país.

Pocos días después, un joven identificado como Lucas Renan Gómez Goncalves fue detenido, sindicado por la Policía como uno de los atacantes.

Recién salido de la cárcel, acribillado

Los sicarios también actuaron en la ciudad de Coronel Sapucaia, que limita con Capitán Bado. El 29 de octubre pasado un hombre recién salido de la cárcel donde cumplía pena por homicidio, fue acribillado a tiros. Se trata de Eberton Pavone, alias “Tonzinho”.

Al siguiente día, un estilista identificado como Alexander Cardozo Aguilar (26) fue acribillado con 8 disparos de pistola calibre 9 milímetros. El hecho ocurrió en una peluquería ubicada en el barrio San Roque de Capitán Bado hasta donde llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta.

En la tarde del 1 de noviembre, el abogado Elzo Renato Teles Garcete fue atacado a tiros mientras se encontraba caminando por la calle del barrio Jardín Vista alegre de la ciudad de Ponta Porã. Los autores se encontraban, presumiblemente a bordo de un automóvil Chevrolet, tipo Corsa, de color blanco.

Madre e hija: un macabro hallazgo

El 2 de noviembre, dos mujeres, madre e hija, que fueron reportadas como desaparecidas fueron halladas sin vida en el interior de la vivienda que ambas compartían con el esposo e hijos. Se trata de Patrocinia Romero Olmedo (47) y Noelia Giménez Romero (20).

Pablino Giménez Ledesma (53), esposo y padre de las víctimas, confesó haber cometido el crimen por “pedido de Jesús” y dejó los cadáveres en sus respectivas camas a la espera de que vuelvan a levantarse.

Si bien, hay algunos detenidos en el marco investigativo de estos crímenes, la mayoría de los casos citados no fueron aclarados.