“Santi Peña trabajará para su patrón aquí o en EE.UU.”, afirma Jorge Querey

Jorge Querey, senador y actual candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento “Nueva República”, señaló que el presidenciable colorado Santiago Peña está entregado a un sistema que genera divisiones y sostuvo que el exministro de Hacienda seguirá trabajando “para su patrón”.

Cartes “debe ser castigado”

El senador salió al paso de las versiones que apuntaban a la dupla de la que forma parte y que candidata a Euclides Acevedo como “satélite” financiado por el expresidente Horacio Cartes, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos.

“Dentro del proceso electoral existe algo que es la estrategia de demolición. Es cuestión de mirar la sucesión de ataques. Primero que no teníamos importancia, después vino que supuestamente éramos el plan B de Mario Abdo o que no teníamos la bendición de Fernando Lugo. Después ya vino lo del financiamiento de Cartes”, sostuvo Querey en entrevista con Sin Filtro, el podcast de ABC Cardinal 730 AM.

“Si hay algo que tengo en claro y que no me va a temblar el pulso en función de gobierno es la lucha contra organizaciones criminales. Horacio Cartes tiene demasiados vínculos y la justicia tiene que castigarlo por esos vínculos. Comenzando por el contrabando de cigarrillos, siguiendo por la ruta logística de la droga y terminando con el lavado de dinero que convirtió a nuestro país en un gran centro del lavado”, afirmó.

Al decir de Querey, es “poco creíble” la versión que los vincula con el exmandatario colorado. “Ipora toñe maña la ore rapykuere (Es bueno que miren nuestro camino)”, sostuvo en guaraní. “Hay que ver la senda que fue transitada”.

Plata para salvar a Quiñónez

En otro momento, el aspirante a la vicepresidencia de la República sostuvo que sí hubo sectores que se dicen de oposición que trabajaron con el cartismo y citó como ejemplo quienes votaron en contra del juicio político a la ahora exfiscal general del Estado, Sandra Quiñónez. “En ciertos momentos, para salvarle a Sandra Quiñónez de los juicios políticos que impulsábamos contra ella han existido votos de la oposición”, afirmó.

“Todos sabemos cómo vino la mano del porqué esos votos de la oposición: dinero. Hay que decirlo con todas las palabras”, agregó.

“El lavado afecta al comercio”

Querey, quien encabezó la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, explicó los alcances de este delito y otros hechos conexos en Paraguay y aseguró que está afectando al nivel de vida de la ciudadanía.

“El sicariato es la cara más terrible de todo este proceso y ya nos llega a Asunción. En Paraguay hay un caso de sicariato por día. Son más de 300 asesinatos por encargo al año”, sostuvo.

“Después hay otras cosas en las que no te das cuenta. Porque si yo pongo un supermercado, pero no me importa en realidad ganar por el negocio en sí, sino hacer circular el dinero para lavarlo, termino fundiendo a todos los almaceneros y a los supermercadistas honestos”, agregó.

“El lavado eleva o baja los precios en base a la necesidad nomás ¿por qué pensás que hay tantas estaciones de servicio? Somos el país con mayor cantidad de estaciones frente a la población y el combustible no baja por varias excusas”, apuntó.

Creció en época de Cartes

Continuó diciendo que esto genera la el cese de la existencia de circulante de dinero. “Es una cuestión que a la gente le perjudica y lo peor del asunto es que la sociedad termina incorporándose a la red criminal”, sostuvo.

Querey reconoció que estos delitos siempre existieron. “Pero convengamos que el perfeccionamiento se dio desde el periodo de gobierno de Cartes”, aseveró.

Mucho por investigar

Querey recordó que existieron situaciones complicadas durante el trabajo de la CBI, pero que se pudo salir adelante. Rememoró, además, que existe información que se mantuvo bajo reserva pero que el Poder Judicial podría utilizarla para investigar aún más.

“Ese informe (de la CBI) es público y sus anexos. Hay otra parte muy grande, de inteligencia financiera, de documentos de investigación de narcotráfico de aquí, de Brasil y de Estados Unidos, que por la reserva legal correspondiente no se puede tener acceso público, solo un juez puede autorizar”, relató.

“Esa es una caja de Pandora. Hay hermosas criaturas de todo el ambiente económico de Paraguay. Del sector financiero, de sectores empresariales, de sectores políticos”, continuó.

Descarta “descabalgar”

El aspirante a la vicepresidencia de la República también descartó la posibilidad de que la dupla encabezada por Euclides Acevedo dé un paso al costado en el proceso eleccionario.

“Nosotros tenemos el plan de trabajo y la decisión de llegar al 30 de abril. Esa es una decisión tomada, firme, sólida y sin ninguna duda. Ahora bien, reivindicamos el diálogo en la democracia, porque si no se resuelve de esa forma, se termina en la violencia para la resolución de diferencias. No estamos en esos tiempos”, apuntó.

Dijo que el movimiento Nueva República sigue conversando con sectores colorados y hasta del liberalismo. “Hay un sector del coloradismo que no le va a votar a Santiago Peña, pero tampoco le va a votar a (Efraín) Alegre”, dijo.

“Van a haber sorpresas”

“Dependiendo de los escenarios que se vayan dando, porque todavía se van a dar sorpresas en este mes y medio que falta rumbo a las elecciones, va a depender que el 30 de abril estemos en condiciones de disputar con Santiago Peña”, apuntó.

“Si ganamos el 30 de abril, al día siguiente tenemos que invitar a colorados, liberales y el Frente Guasú a un diálogo y a formar parte del gobierno. Gane quien gane, si no se tiene esa estrategia va a ser ingobernable el próximo período”, apuntó.

“O vamos a tener otra vez exclusión. Yo tengo certeza de que Peña va a trabajar para su patrón, estando aquí o estando en la cárcel en Estados Unidos, va a responder a eso. Y segundo, va a responder a un modelo político que aumenta las desigualdades”, sostuvo.

Visión más “empática”

“Mientras conversamos aquí, 800.000 personas no tienen un plato de comida en su mesa. Y 2.500.000 tienen comida, pero si se enferma su hijo, no tienen para comprarle remedios. No es de cristiano, no es de persona ética, no es de buena gente y menos el Estado puede hacerse el ñembotavy ante esa situación”, acotó.

Abiertos a grandes capitales

Querey señaló que se debe apuntar a un desarrollo sostenible. “Eso se consigue con industrialización, reforma estructural del tema de la tierra y grandes emprendimientos productos basados en pactos inteligentes”, dijo.

Recordó que recientemente mantuvo reuniones con gremios ganaderos que solicitaron la apertura del mercado de China continental. “Les dijimos que no hay problema, pero les planteamos que si el Estado les amplía el mercado, que dejen de comprar pesticidas de contrabando y que no se opongan al castigo a quienes incumplan las leyes en materia de respeto de fumigaciones y demás”, sostuvo.

“Les preguntamos si están dispuestos a dar prioridad a la venta a sectores industriales para darle valor agregado a los productos. Eso es una negociación inteligente. Como contrapartida, más mercados, más garantías para la propiedad privada”, sostuvo.

Libertad e igualdad en extremo

Querey se reconoce socialista, pero señaló que la ideología es una forma de ver la realidad. “No le pidas a la teoría tu programa de gobierno, porque no es su función. Las ideologías te pueden explicar la realidad, pero depende de vos aplicarla a tu momento histórico”, aseveró.

“Quiero una libertad en extremo y quiero una igualdad ante las leyes y las instituciones en extremo”, sostuvo.

“Necesitamos entender que aquí vamos a tener que compartir la gobernabilidad, y eso no significa repartija de cargos sino poner puntos básicos en los cuales se debe avanzar”, acotó.

Querey reconoció, ante las consultas, que Paraguay es un país que necesita de inversión de capitales, pero con responsabilidad social y ambiental.

“Las únicas condiciones para quienes quieran invertir en Paraguay deben ser primero que cumpla la ley, segundo que cumpla con los derechos de los trabajadores, tercero que cumpla con sus obligaciones impositivas...y cuarto, que gane dinero”, afirmó el legislador en la extensa nota cuyo video y audio están disponibles en ABC Cardinal.