“Call of Duty” vuelve a la Segunda Guerra Mundial

Una de las más populares sagas de videojuegos de guerra volverá a sus orígenes este año, luego de años de lanzamientos ambientados en guerras contemporáneas o futuras.

Con más de 250 millones de copias vendidas en todo el mundo, en distintas plataformas de videojuegos desde su debut en 2003, la saga Call of Duty es una de las más populares franquicias de acción en todo el mundo.

La distribuidora Activision, dueña de la franquicia, anunció este viernes que la saga volverá al conflicto con el que se lanzó, la Segunda Guerra Mundial, en el próximo juego de la serie, luego de haber ambientado sus juegos durante los últimos años en conflictos modernos y futuristas.

Call of Duty: WWII será el primer juego de la serie desde Call of Duty: World at War (2008) en ambientarse en la Segunda Guerra Mundial, aunque más detalles se desconocen por el momento.

Activision afirmó que el juego será presentado en detalle el próximo miércoles. El juego es desarrollado por el estudio Sledgehammer, que ya trabajó en Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011¨) y Call of Duty: Advanced Warfare (2014).

El regreso al pasado de Call of Duty llega luego de que el año pasado su principal competidora en el ámbito de los juegos bélicos en primera persona, Battlefield, tuviera un gran recibimiento al dejar de lado la guerra moderna y lanzar Battlefield 1, un título ambientado en la Primera Guerra Mundial.