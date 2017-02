No es petróleo, no es un volcán en erupción: es una cloaca reventada. Esta mañana, sobre la Avda. Transchaco casi Sacramento, al costado del Botánico.

Los sufridos asuncenos pasamos serias vicisitudes para llegar a nuestros trabajos cuando llueve. Y hablo de que me manejo en vehiculo particular. Ni me quiero imaginar cómo pasan los pobres peatones.

Maria Britos