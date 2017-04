Situación insostenible

Los vecinos del Barrio Villa Industrial y Capilla del Monte de la ciudad de San Lorenzo hace tiempo venimos sufriendo la falta de agua y la situación ya está insostenible.

Hace años que pasamos esto. La aguateria nos deja sin el líquido vital por semanas, pese a lo reclamos. A veces tenemos agua de madruga y por una hora y así ya no se puede seguir.

Todos los vecinos ya reclamaron en su momento sin respuesta favorable. Particularmente, tengo una criatura pequeña y en todo el barrio se pasa mal por falta de este líquido vital. A pesar de varios reclamos informales y formales a la Erssam.

Seguimos aguantando la misma situación. Hace meses q me compré un tanque de 500 litros que no sirve para nada porque no se carga. Ya no sabemos donde recurrir. La única respuesta que tenemos son sarcasmos. "Nadie se queja, vení lava tu ropa acá. Veni bañate acá", así se burlan de nosotros.

Fátima Rejalaga