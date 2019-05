Durant es baja para la Final 1

El entrenador de los Warriors confirmó que Kevin Durant será baja para la primera final de la NBA. “Veremos qué pasa después porque el hecho de que haya varios días entre partidos nos va a ayudar”, comentó a días del duelo contra Toronto Raptors.

Kevin Durant se perderá al menos el primer encuentro de la final de la NBA ante los Toronto Raptor según el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr. “Kevin Durant no jugará el primer partido (el jueves). Veremos qué pasa después. El hecho de que haya varios días entre partidos nos va a ayudar. Ya veremos”, señaló el técnico, que fue pesimista sobre la posible participación del jugador en el segundo choque de la serie por el título. “Aún no hemos decidido si nos va a acompañar o no a Toronto para los dos primeros encuentros”, añadió.

El alero se lesionó el pasado 8 de mayo durante el quinto encuentro de las semifinales frente a los Houston Rockets y se perdió la definición de la Conferencia Oeste ante los Portland Trail Blazers. En un primer momento se temió que Durant, el Jugador Más Valioso de las últimas dos finales, hubiera sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles, pero este diagnóstico fue descartado tras el partido.

Por su parte, Kerr sí espera recuperar al pívot DeMarcus Cousins para el duelo del jueves luego de que éste se lesionara a mediados de abril.