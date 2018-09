Los nuevos Lakers se presentan en sociedad

Por AFP

LOS ÁNGELES. Los Angeles Lakers, el segundo equipo más condecorado de la historia de la NBA con 16 títulos, se presentó en sociedad con el tradicional día para la prensa, con el estelar LeBron "The King" James como su principal figura.

“Es muy emocionante para mí formar parte de algo tan especial. Estoy muy contento de estar aquí hoy”, señaló este lunes ante los medios el ex de los Cavaliers y los Heat, que llegó puntual a las 12H00 locales con su nueva casaca.

“La oportunidad es increíble, para el equipo, para la organización. Me encanta esta época del año. Hoy se siente como cuando eres un niño, el día antes de Navidad, no puedes dormir... Así se siente. No puedo esperar para empezar los entrenamientos mañana”, apuntó por su parte el entrenador, Luke Walton.

Tras varias campañas fuera de los playoffs, el cuadro angelino tiene sus esperanzas puestas en el mejor jugador de la liga, al que firmaron en la agencia libre en julio por algo más de 150 millones de dólares repartidos en cuatro temporadas.

James estará rodeado esta campaña por una pléyade de jóvenes talentos deseosos de mostrar su valía, como Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma o Josh Hart, y un amplio grupo de veteranos llegado este verano boreal para rodear al alero, entre los que se encuentran Rajon Rondo, Lance Stephenson, Michael Beasley y JaVale McGee.

“No creo que la única forma de tener éxito este año sea ganar el campeonato. Solo hay un campeón. Hay muchos jugadores nuevos, tenemos que aprender a compenetrarnos. Habrá buenos momentos, malos momentos, es normal en un equipo nuevo. Necesita tiempo”, añadió el “Rey”, al que muchos comparan ya con Michael Jordan como el mejor jugador de todos los tiempos.

Así, con una mezcla total de juventud y veteranía, los Lakers, que ganaron su último anillo en 2010 liderados por Kobe Bryant y el español Pau Gasol, volverán a aspirar a llegar lejos en las eliminatorias por el título luego de varios años penando en los últimos puestos de la Conferencia Oeste.

Un largo camino por delante

Pero no lo tendrán fácil. El “Rey” esperaba aterrizar acompañado de otra estrella que hiciera que los angelinos pudieran competir inmediatamente con los Golden State Warriors y los Houston Rockets por la cabeza del Oeste.

Estos no llegaron y, ahora, James tendrá que multiplicarse de nuevo, como durante sus años en los Cleveland Cavaliers, si quiere disputar su novena final de la NBA consecutiva y la décima en total.

“Tenemos un largo camino por delante para poder ganar a los Warriors. Golden State es Golden State, llevan juntos varios años ya. Nosotros tenemos que centrarnos en ser mejores cada día y, con el tiempo, en ponernos en una posición para ganar el anillo, como ellos han hecho en los últimos años”, sentenció James, quien congregó a decenas de periodistas ávidos de verle por primera vez en una de las cunas del básquetbol mundial.

Los Lakers comenzarán el martes sus entrenamientos y arrancarán la pretemporada el día 30 ante los Denver Nuggets. Su primer choque de la temporada regular será el 18 de octubre, ante los Trail Blazers en Portland y debutarán en el Staples Center dos días después, el 20, ante los Houston Rockets.