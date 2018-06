San José es el candidato

Por Guillermo Caballero Villalba

El Deportivo San José consiguió otro triunfo sobre el Olimpia Kings, en el cierre de la segunda etapa del torneo Apertura de baloncesto masculino metropolitano. La victoria de 96-81 lo ubicó en la primera posición de la serie A y es el candidato al cetro.

Recordemos que esta segunda etapa se disputó en dos series: los cuatro primeros clasificados en la tabla tras la primera etapa de “todos contra todos” (serie A: Olimpia, San José, Sol de América y Libertad) y los restantes, ubicados del quinto al octavo puesto (serie B: Félix Pérez Cardozo, Sportivo Luqueño, Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Campoalto), quedando fuera el elenco del Deportivo Internacional.

Con el resultado de la fecha, el jueves, San José se ubica primero, seguido de Olimpia, Sol de América y Libertad. San José reforzó bastante su escuadra con jugadores americanos que están mostrando alto nivel y, como si fuera poco, contrató los servicios del afamado coach argentino Carlos Eduardo Romano.

Los cruces de la tercera etapa serán entre el 1° de la serie A y el 8° de la serie B, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. El arranque de la etapa será el lunes 11 de los corrientes.

Titular del Sanjo resalta mérito del San José

José Carvallo, presidente de la Asociación de Exalumnos del San José, ente que tiene a su cargo el manejo del team basquetero, tuvo manifestaciones de alegría por la resonante victoria obtenida: “Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo, con la organización de los dirigentes y el cuerpo técnico que es un lujo para nuestro medio. El básquetbol paraguayo está vivo y el San José está reflejado en el espíritu de entrega de nuestros deportistas. Orgulloso como presidente de todos los que día a día hacen esto posible”.

Ahora los aprestos de los equipos son para la tercera etapa, la fase de play-offs que se disputarán al mejor de cinco partidos. San José la tendrá relativamente fácil, pues deberá enfrentar al Deportivo Campoalto. El grupo está con mucha confianza por las dos ultimas victorias sobre el que se convierte en un rival ya tradicional en los últimos torneos: Olimpia, ganador de los últimos tres campeonatos.

El afianzado team celeste está con muchas posibilidades de conquistar su décima estrella en la rama masculina.