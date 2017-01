El entrenador del campeón Guaraní, Daniel Garnero, habló con un medio de Argentina acerca de su experiencia en Paraguay. El DT destacó el manejo de los clubes, expresó su ilusión por el Aurinegro en la copa y que no se plantea volver a dirigir en su país.

El DT con pasado en Sol de América y campeón del torneo clausura con el legendario habló con el Diario Deportivo Olé del vecino país y declaró que hoy no se le cruza por la cabeza volver a dirigir en su país.

El estratega del indio expresó que en Argentina hay una exigencia desmedida en cuanto a resultados. “Si no se consiguen las cosas, parecés un delincuente, tenés que salir con la Policía y no se respetan los proyectos ni las ideas”, mientras que en Paraguay “hay un poco más de tranquilidad, aunque la exigencia también es importante”, aclaró el exjugador.

Garnero continuó diciendo que si bien el mercado paraguayo no es sobresaliente, es uno que cumple. “Acá hay palabra y terminás cobrando. Yo no tengo problemas y puedo aguantar, pero quiero que el sacrificio se respete porque tengo familia”, explicó el argentino y comentó que cuando estuvo en el club Independiente Rivadavia de Mendoza le paso que jugadores suyos se iban porque no les alcanzaba para pagar el alquiler. “Eso sigue pasando”, crítico el adiestrador en conversación con el medio argentino.

“Uno al futbolista le exige rendimiento pero no le dan absolutamente nada. No es lo mismo a que esté cómodo a que tenga problemas en la casa o no pueda llevar a sus hijos al colegio. El pibe está en otra cosa y el rendimiento baja”, se lamentó el técnico.

Consultado por los colegas de Olé acerca del porqué no volvería a su país, el exentrenador de Arsenal de Sarandí, Banfield, San Martín de San Juan e Independiente de Avellaneda del vecino país, contó lo siguiente. “Estoy bien en Guaraní, tendría que ser algo excepcional que no creo que se dé, ni siquiera Independiente (donde fue jugador e ídolo). Hoy nadie me saca de acá, de la idea de jugar la Libertadores, eso me seduce mucho y me ilusiona. No somos ni más ni menos que nadie y tenemos un gran grupo de jugadores. Nos estamos preparando muy bien, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, con 40 grados y en tres turnos”, relató.

Garnero cerró la entrevista diciendo que ser campeón con Guaraní le da una alegría inmensa, “porque vos proyectás algo y después se da. No es fácil convencer a tus jugadores de tu idea. Acá me resultó muy sencillo”.