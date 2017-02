Acosta: “Garnero, con contrato hasta junio”

Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, afirmó que Daniel Garnero tiene contrato con el club hasta junio y que en estos momentos están hablando para renovar el contrato desde julio en adelante. Habló que hay gente que quiere desestabilizar al club.

“En mi primer lugar, Daniel Garnero tiene contrato hasta junio en Guaraní. En segundo lugar, estuve en la práctica y tal reunión no hubo. Estuve viendo como está el equipo porque hace tiempo no iba”, contestó Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal cuando fue consultado si tuvo una reunión con el entrenador esta mañana.

“Se está hablando de una posible modificación y hacer una revisión del contrato. El continúa hasta junio y después vamos a hablar si es que ahora no extendemos el contrato, pero no hay discusión ni nada”, añadió el presidente de Guaraní.

Acosta afirmó que no se habló que Garnero no quiera firmar, pero aceptar la renovación depende de él. “No se habló de que no quiera firmar, se habló de un monto y si acepta o no depende de él. Si no hay acuerdo, igual sigue hasta junio. Lo que queremos es que trabaje con tranquilidad”.

“Estamos conformes con Daniel Garnero y de buena voluntad de ambas partes se está hablando de esto. Se esta viendo qué es lo que podemos dar nosotros y que este a gusto. Lo que no quiero es que se haga una novela de esto porque es una conversación de ambas partes, si hay arreglo bien y si no, continúa hasta junio”, reitero el presidente aurinegro.

Por último señaló que no hay deudas con el plantel aurinegro, que la próxima semana estarán abonando un monto establecido con los jugadores. Además mencionó que existe una campaña de desestabilización por parte de gente que en estos momentos no está en la directiva del aborigen.